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30 Haziran 2017 14:00

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

30 Haziran 2017 14:00


Ereğli’de aylardır süren takibin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde şahısların kaçmaması için çatılara da çıkıldı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramalarda uyuşturucu çeşitli maddeler ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda, 20 gram eroin, 2.5 kilo esrar, 24 adet uyuşturucu hap ile 36 kök Hint kenerviri ele geçirildiği çalışmaların devam ettiği öğrenildi.




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