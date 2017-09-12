Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 16:31

Ereğli’de vatandaş derdini doğrudan başkana anlatıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven halkın sorunlarıyla, istek ve talepleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Ereğli’de vatandaş derdini doğrudan başkana anlatıyor

12 Eylül 2017 16:31


Ereğli’de katılımcı belediyecilik örneği olarak başlatılan Halk Günü uzun süredir devam ediyor. Halkın içinden biri olarak vatandaşları dinlemek ve taleplerini, önerilerine kulak vermenin kendilerinin esas görevi olduğunu kaydeden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hemen hemen her anımızın hemşehrilerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyoruz, çeşitli organizasyonlarla onlarla bir araya geliyoruz. Alo Belediye (710 07 07) ve Whatsapp İletişim Hattımız (0552 710 07 07) ile 7/24 vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bunun yanı sıra göreve başladığımız ilk günden bu yana Salı günleri halkımızla bir araya geliyoruz. Onların sorunu bizim sorunumuz, onların öneri ve talepleri bizim çalışma programımızdır. ‘Birlikte Yönetelim’ prensibiyle çıktığımız bu yolda bu sözümüzün gereğini yapmaktan hiç kaçınmadık, hemşehrilerimizle birlikte birçok hizmeti şekillendirdik. Her şey onların daha huzurlu ve mutlu yaşam süreceği bir şehir için, her şey Ereğli için. Bundan sonraki dönemde de vatandaşlarımızla iç içe şehrimize önemli hizmetleri kazandıracağız. Mümkün mertebede hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenip sorunlarına çare bulmak için çabalayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç