Ereğli'de yapımı tamamlanan hayvan pazarının açılışı yapıldı

Konya'nın merkez Ereğli İlçe Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve KOP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile yapımı gerçekleştirilen hayvan pazarının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, “Ereğlimiz artık hayvancılıkta çok ileri gidiyor. Bu nedenle daha çok çalışarak, daha çok üreterek şehrimizi daha da ileri taşımalıyız. Bu noktada üreticilerimize büyük görevler düşüyor. Ticaret Borsamızın yaptığı istatistiksel verilere göre ve devletimizin de müdahaleleriyle 2019 hayvancılık açısından daha da verimli bir yıl olacak inşallah. Bundan sonra yerli ve milli yiyeceklere yöneliş artacaktır ve bunun da hayvancılığa katkısı olacaktır. Belediye başkanımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda civar il ve ilçelerden üretici ve tüccarları buraya çekmeyi baz alarak yeni hayvan pazarımızı oldukça geniş tuttuk. Burasını Konya'nın en büyük pazarı yapmayı amaçlıyoruz. Belediye Başkanımıza fikrimizi ilk sunduğumuzda hemen harekete geçerek projesini çizdirdi ve kısa zamanda bu pazarı şehrimize kazandırdı. İşletmeciliğini Ticaret Borsamız olarak yapacağımız Hayvan Pazarımızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diler, böyle modern bir tesisi şehrimize kazandırdığı için Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konya Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Edip Yıldız ise, şu anda dışarıdan damızlık hayvan alımının durdurulduğunu belirterek, "Sektörün ayakta durmasının tek şartı sütün ayakta kalabilmesi, bakanımızla da görüştük bununla ilgili de yakın zamanda inşallah üreticilerimizi tatmin edecek bir fiyat açıklanacak ve sürdürülebilir üretimin önünü açılmış olacaktır. Ereğlimiz ilçe bazında hayvancılıkta açık ara birinci sırada ve üretim anlamında da 40 ilden daha önde yer alıyor. Hayvancılıkta böyle önemli bir noktada olan şehrimize yakışan bir hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu modern tesisi şehrimize kazandıran belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik de, “Ziraat odası olarak bizler de tarım ve hayvancılık yapan üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu noktada yapılması gerekenleri her mecrada dile getiriyoruz. Böyle önemli bir tesisin açılışında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tesisin yapılmasında emeği olan belediye başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi.

"Ereğli modern bir hayvan pazarına kavuştu"

Ereğli'nin modern bir hayvan pazarına kavuştuğunu kaydeden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz hayvancılık anlamında önemli bir potansiyele sahip bir şehirdir. 10 yıllık İlçe Tarım Müdürlüğü görevimizde hepinizin tarlasında ve ahırında bulunduk. O zamanlardan beri dile getiriyorduk; şehrimizin bir modern hayvan pazarı yok diye. Allah'a şükürler olsun ki bunu yapmak bize nasip oldu. Burayı yaklaşık 2 milyonluk bir yatırımla daha modern, hijyenik ve şartlara uygun hale getirdik. KOP idaremizden katkı sağladık, ticaret borsamızın büyük desteğini gördük ve bugün de siz yetiştiricilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bizler her zaman yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Burayı ticaret borsamız sizlere en iyi hizmeti sunarak şekilde işletecek, biz de Ereğli Belediyesi olarak denetçisi olacağız. Burada bir kafeteryamız var, sosyal tesislerimiz var, rampalarımız, küçükbaşların olduğu yer, büyükbaşların olduğu yer kısacası her şey detaylı bir şekilde düşünüldü. Yakında buradaki kavşağımızı da açacağız ve ulaşımı kolaylaştıracağız. Bizler laf değil iş üretmeye gayret gösteriyoruz. Burası sizin ve burayı en iyi şekilde değerlendirecek, kullanacak kişiler sizlersiniz. Ayrıca biz talimatlandırıyoruz, burada tarım müdürlüğümüzün bir veterineri olacak, siz hayvan sevk raporunuzu ve pasaportunuzu buradan alabileceksiniz. Ticaret borsamız ile birlikte işletmeciliğini yapacağımız Hayvan Ticaret Borsası hüviyetinde faaliyetlerini sürdürecek modern hayvan pazarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü'nün Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e plaket takdimiyle devam eden program kurdele ve kurban kesiminin ardından sona erdi.

Açılışa, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir Dursun, Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, Konya Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, Ereğli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bahattin Öztürk, Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik'in yanı sıra oda ve birlik başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birçok hayvan yetiştiricisi katıldı.