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14 Ağustos 2018 16:28

Ereğli’de yeni sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi organizasyonluğunda mevcut sanayi sitesinin kaldırılması, modern ve işlevsel bir sanayi sitesi yapılması ile ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli’de yeni sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı

14 Ağustos 2018 16:28


Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “2-3 senedir mevcut sanayi sitemizin yeterli olmadığı, esnafımızın ve hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılı olduğu ve yeni bir sanayi sitesi yapılması gerektiği hep vurgulanıyor. Bu konu Sayın Milletvekilimiz başta olmak üzere bizlere iletiliyor. Ve bu konuyla ilgili çeşitli görüşmeler oldu. Artık bu konuyla ilgili adım atma zamanı geldi. Yeni sanayi sitesi için konum ve diğer açılardan değerlendirildiğinde başka uygun alan yok. Siz esnaf, oda olarak bir karar vereceksiniz, işlemler başlayacak ve takip edeceksiniz. Bizler de bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bizler sizin emrinizdeyiz, bu konuda en büyük görev size düşüyor. Bu anlamda şehrimize yeni bir sanayi sitesi kazandırmak için hep birlikte canla başla çalışacağız” dedi.


Birlik olmak gerektiğine vurgu yapan Konya Milletvekili Halil Etyemez ise, “Son zamanlarda ülkemizin ekonomisine yapılan operasyon malumunuz, bu noktada bir ve beraber olmalıyız. Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz, başaramayacaklar. Yeni sanayi sitesi konusunda isteğimiz ve arzumuz var. Ancak burada en önemli görev sanayi esnafımıza ve oda başkanlarımıza düşüyor. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Oturup proje yapamayız ancak sizlerin önüne düşer ve her kapının açılması için canla başla çalışırız. Buradan bir karar çıkması ve bir an evvel yeni sanayi sitemiz için adımların atılması gerekir” ifadelerini kullandı.


Program protokol ve sanayi esnafının karşılıklı soru-cevap ve istişareleriyle sona erdi. Toplantıya, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir Dursun, oda başkanları ve sanayi esnafı katıldı.




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