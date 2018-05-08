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08 Mayıs 2018 17:22

Ereğli’de yol yapım çalışmaları

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kilitli taş, asfalt ve yol çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli’de yol yapım çalışmaları

08 Mayıs 2018 17:22


Çalışmaları yerinde inceleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bu yıl yoğun bir çalışma yapacaklarını belirterek, “Havaların ısınmasıyla beraber asfalt çalışmalarımıza başladık. Bir taraftan kilitli taş bir taraftan asfaltlama çalışmalarıyla şehrimizin tüm mahallelerinde olacağız. Bu yıl daha yoğun bir çalışma programı hazırladık. İnşallah Ereğli’mizde önemli hizmetler gerçekleştireceğiz. Açtığımız yeni yollarla şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. Bunun yanı sıra kilitli taş ve asfalt çalışmalarımızla sorunları bir bir çözüme kavuşturacağız. Bu noktada hemşehrilerimizin istek ve talepleri bizim için çok önemli, onların da desteği şehrimize hak ettiği hizmetleri yapıyoruz. Belediye olarak 4 yıldır her yeni dönem kendi rekorumuzu kırdık, hiçbir hizmeti ötelemeden tabiri caizse elimizi taşın altına koyarak önemli hizmetleri Ereğli’mize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.




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