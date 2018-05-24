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24 Mayıs 2018 14:43

Ereğli’de zabıta denetimleri sürdürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimlerine devam ediyor.

Ereğli’de zabıta denetimleri sürdürüyor

24 Mayıs 2018 14:43


Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında lokanta, fırın ve kasapların denetimleri gerçekleştirildi.


Denetimler hakkında değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Vatandaşlarımızın sağlığı açısından önem arz eden denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğümüz gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerimizin denetimin gerçekleştirdi. Hemşehrilerimizin sağlığını doğrudan etkileyecek bu işyerlerimizin duyarlı olmalarını ve hijyen noktasında dikkatli olmaların rica ediyoruz. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğimizi ve gereken cezai uygulamaları yapacağımızı belirtmek istiyoruz. Özellikle mübarek Ramazan ayı içerisinde daha da hassas olunmasını rica ederiz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önemlidir. Bu anlamda denetimlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Duyarlılık gösteren işyeri sahiplerimize teşekkür eder, hayırlı kazançlar dilerim” dedi.




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