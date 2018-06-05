Ereğlililer büyükşehirin Kardeşlik Sofrasında buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ereğli’de organize ettiği iftar programı, 10 binden fazla ilçe sakinini kardeşlik sofrasında buluşturdu. Meydanı hınca hınç dolduran Ereğlililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ereğli’yi görmek isteyenlerin gelip açılan bu iftar sofrasına bakmasını isteyerek Türkiye düşmanlarının hazmedemediği tablonun bu tablo olduğunu söyledi. Bu birlik ve beraberlik olduktan sonra kimsenin Türkiye’nin sırtını yere getiremeyeceğini ifade eden Sorgun, “Bu sofralarda sadece kardeşlik ve paylaşma var. Biz almayı değil vermeyi önemseyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Büyüklerimiz ne diyor. Eğer Allah katındaki değerini öğrenmek istersen neyle meşgul olduğuna bak. Biz de Ereğli’nin hastanesiyle, suyuyla, arıtmasıyla, turizmiyle, bedesteniyle, meydanıyla meşgulüz. Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz ki bizi bunlarla meşgul ediyor. Sizden güçlü bir destek istiyoruz. İstikbalimiz için istiklalimiz için şu iftarların daha nice yıllar devam etmesi için önce Cumhurbaşkanımıza daha sonra partimize güçlü destek bekliyoruz” dedi.

“Mahalle iftarları Konya’nın güzel bir geleneği”

Vatandaşların Ramazanını tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın güzel geleneklerinden birinin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları olduğunu vurguladı. Tahir Akyürek döneminde başlayan bu geleneğe kendilerinin de devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Başkanımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Allah yolunu açık etsin. Rabbim bugün burada bizleri buluşturduğu gibi Kadir Gecesine ve Bayrama da ulaştırsın” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte sorunları çözeceğiz”

Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Seçimlerin öne alınması nedeniyle milletvekili adayı olarak huzurunuzdayım. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimiz de Büyükşehir Belediyesinde sorumluluğu üstlendi. Bundan sonra da inşallah Büyükşehir, ilçe belediyemiz, hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız Ereğli’nin sorunlarına hep birlikte sahip çıkmaya ve onları çözmek için elimizden geleni gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“24 Haziran seçimlerini ikinci bir bayram havasında kutlamak istiyoruz”

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 24 Haziran seçimlerinde Ereğli’den güçlü bir destek istediklerini ifade ederek, “Önümüzdeki Ramazan Bayramını inşallah birlik ve beraberlik içinde geçirip arkasından 24 Haziran’ı da yine ikinci bir bayram olarak kutlamak istiyoruz sizin desteklerinizle” şeklinde konuştu.

“Gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmanın güçlü idareyle mümkün olduğunu paylaşarak, onun için el birliğiyle gönül birliğiyle bu seçimleri bir bayram havasında geçirip güçlü iktidarın ve güçlü Türkiye’nin gerçekleşmesine vesile olma temennisinde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de “On binlerce çoluk çocuk genç yaşlı hep birlikte iftar sofrasındayız. 24 Haziran’da önemli bir seçim var. Türkiye’nin önünün açılması için 2071 hedeflerine ulaşmak için; güçlü lider, güçlü meclis, güçlü Türkiye sloganıyla dua ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.