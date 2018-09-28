Ereğli'ye 100 yataklı özel hastane

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in yoğun çabaları neticesinde belediye öz kaynaklarıyla alınan arsa üzerine hayata geçirilecek olan özel hastane için imza töreni düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan programa, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, özel hastane müteşebbisi ve Dr. Mustafa Akgüzel, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, muhtarlar, oda ve birlik başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan özel hastane müteşebbisi Dr. Mustafa Akgüzel, “Yaklaşık 11-12 yıldır sağlık kurumu tesis ederek tüm branşlarda hizmet veren Karaman Tıp Merkezi adıyla Karaman'da hizmet vermekteyiz. Şirketimizin yaklaşık 100 yataklı modern bir sağlık tesisi kurma amacındaydık öncelikle. Biz Karaman'da bu tesisi kurmayı düşünüyorduk ancak Başkanımız Özkan Özgüven Bey ile tanıştıktan sonra kendisinin gayretleri ve bizleri ikna edici, yapıcı tavrı sayesinde Ereğli'de bu hizmetin öncelik arz ettiği düşüncesiyle burada hizmet vermeyi daha uygun gördük. İnşallah tam donanımlı ve modern bir sağlık tesisini Ereğli'ye kazandıracağız. Sağlık tesisimiz 90-100 milyon liralık bir yatırım olacak. Ayrıca 350-400 kişilik de istihdam sağlayacak tesisimizin Ereğli'ye büyük katkısı olacak. Bu tesisi Ereğli'ye kazandırmada bizi teşvik eden İşadamı Halit Demirel Beye ve yoğun çaba sarf eden Belediye Başkanımız Özkan Özgüven Beye teşekkürlerimizi iletiyorum. Sağlık tesisimizin Ereğli'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ise, “Ereğlimiz için önemli ve büyük bir yatırım. Bizler hastane konusunda çok eleştiriler aldık. Ancak gittiğimiz her yerde şu sorunu anlatmaya çalıştık; çevremizdeki şehirlerde özel hastane var, Ereğlimizde bir özel hastane yok. Bu yüzden devlet hastanesinin yükü çok fazlaydı. Bir doktorumuz günde 100-150 hastaya bakmak zorunda kalıyordu. İnşallah bu özel hastane ile bu sorun ortadan kalkmış olacak. Ben bu anlamda yatırımcımıza teşekkür ediyor ve bu tesisi Ereğlimize kurmalarının çok doğru bir karar olduğunu zaman içerinde göreceklerini ifade etmek istiyorum. Belediye bu arsayı önceden almıştı ve şimdi yatırımcıya tahsisini gerçekleştiriyor. Bir belediyenin yapması gerektiği gibi yatırımcıyı şehrimize çekiyor. Bu AK Parti Belediyeciliğinin diğer belediyeciliklerden farkını ortaya koyuyor ve burada Özkan Başkanımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Başkanımız bu hizmetle çok önemli bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış oldu. Yapılacak olan yatırımın şehrimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Hemşehrilerimizin verdiği güç ve samimiyetle bu yola çıktık"

Böyle değerli bir hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hemşehrilerimizin verdiği güç ve samimiyetle bu yola çıktık. 2014'te belediye başkanı olduğumuzda ve seçilme aşamasında kafamıza koyduğumuz bir şey vardı o da sağlıkla ilgili bir hizmeti Ereğlimize kazandırmaktı. Bu anlamda göreve gelir gelmez şehrimizde daha önce kurulan ve işletme hataları yüzünden kapanan özel hastanelerin durumunu araştırdık. Bir hastanemizin yeri noktasında girişimlerimize başladık. Bu süreç bizim 3 yılımızı aldı ancak yoğun bir uğraş vermemize rağmen bir sonuca varamadık, çok üzüldük. Sonrasında Uğur Mumcu Caddemizde bulunan bir arsayı sahiplerinin de samimi yaklaşımlarıyla belediyemize kazandırdığımız arsamıza özel hastane yapımı noktasında yatırımcı aramaya başladık. Büyük bir yatırım olduğu için çok görüşmeler gerçekleştirdik. Bir gün Halit Demirel ağabeyimiz randevu talebinde bulunarak değerli hocamız Mustafa Bey'i bizle tanıştırdı. Bizim amacımız Ereğlimizin en değerli arsasına bir özel hastane yaptırmak ve bu işi yapacak ehil olan, iyi niyetli kişilerle bu hizmeti sağlamaktı. Son zamanlarda yaşanan emperyalist güçlerin dolar oyunlarına rağmen Mustafa hocamız ve ekibi tabiri caizse ellerini taşın altına koyarak bu hizmeti gerçekleştireceklerini bize ifade ettiler. Arsamızı belli ücret karşılığında, hatta aldığımızın biraz üzerine ama vadelere yayarak tahsisini gerçekleştirdik. Böylece 100 milyonluk bir yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. 6 ay içerisinde bu işi başlatma ve iki yıl içinde tamamlama ayrıca en az 75 yataklı dedik ama arkadaşlar jest yaparak 100 yataklı bir hastane yapma, çalışanlarının uzmanlar haricinde Ereğlili olacağı gibi şartlarda mutabakat sağladık. Kılı kırk yararak her şeyi düşünerek şehrimize önemli bir hizmeti kazandırma noktasında adımlarımızı attık. Bu büyük ve ihtiyaç olan hizmeti Ereğli'mize kazandırmamızda emeği olan herkese çok teşekkür ediyor, şehrimize, hemşehrilerimize, ülkemize Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, özel hastane için hazırlanan sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.