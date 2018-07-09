Ereğli’ye 4 yılda 26 yeni park kazandırıldı

Ereğli’ye 4 yılda 26 yeni park kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede de mevcut parkların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “4 yılda Ereğlimizi her anlamda daha değerli hale getirdik. Alt yapı, asfalt, kilitli taş yapımında rekor üstüne rekor kırdık. Bunların yanı sıra modern şehir aydınlatmaları, daha yeşil orta refüjler ve kavşaklar, prestij caddeler oluşturduk. Ayrıca 26 yeni park yaptık ve birçok da mevcut parkımızın bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Şehrimizde bir ilk olan Engelsiz Yaşam Parkımızı tamamlayarak açılışını yaptık. Sayamadığımız daha birçok hizmeti ve ilki Ereğlimize kazandırdık. Samimiyetle, gayretle Ereğlimize önemli hizmetleri yapmak noktasında canla başla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile şehrimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ve uzun zamandır şehrimize gelmeyen hemşehrilerimizin 4 yılda yapılan hizmetleri, şehrimizde olan büyük değişim ve gelişimi görüp, takdir etmeleri de bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onların destekleri ve takdirleri bizi daha da motive ediyor. Bu anlamda bize destek ve her zaman yanımızda olan tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.