Ereğli’ye Sol Sahil Kapalı Sulama Sistemi hayata geçiriliyor

Toplantı hakkında bilgilendirme yapan DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Mühittin Özyalvaç, “İvriz Sol Sahil Sulaması İvriz Barajı’ndan sulanan 15 bin hektar alanı kapsamaktadır. Mevcut Sulama Sistemi’nin klasik ve kanaleti olması sebebiyle işletmesi çok zor ve suyun kontrolü mümkün olmamaktadır. Ayrıca sulama şebekeleri eskimiş ve yıpranmıştır. Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında ülkemizde Atabey (Isparta), Kartalkaya (Kahramanmaraş), İvriz (Ereğli) ve Uzurlu (Alaşehir) sulamalarının modernizasyonları yer almaktadır. Bu kapsamda burada gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım” dedi.

Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu ise, “İlçemiz tarım ve hayvancılığın başkentidir. Bu bağlamda baktığımızda 120 Bin Hektarlık alanda tarım yapıyoruz. Bu tarım arazilerinin yaklaşık 40 Bin Hektarlık alanını İvriz Barajı ile sulaması gerçekleşiyor. Bu nedenle şehrimiz için bu proje son derece önem arz etmektedir. Bu projede Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu proje 466 milyonluk bir proje"

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de yaptığı değerlendirmede, “Bugün Ereğlimiz için 2. önemli merhaleyi konuşmak, paylaşmak için buradayız. Öncelikle Dünya Bankasının bu projeye finansör olmasında öncü olan ve bugün bizi Dünya Bankası ile buluşturan Konya Milletvekilimiz Halil Etyemez Bey’e çok teşekkür ederim. Bu anlamda üzerimde bir selam var. Konya Milletvekilimiz Halil Etyemez Bey’in sizlere selamı var. Meclis’te komisyon çalışmalarında olduğu için katılamadı, ancak takip ediyor. Ayrıca Devlet Su İşlerimize ve Dünya Bankamıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı ve geçmişte ilçe tarım müdürü kimliğinin yanı sıra bu şehirde doğmuş büyümüş annesi, babası, akrabası ve eşrafı çiftçilik yapan birisi olarak çiftçilerimizin duygularına, isteklerine tercüman olmak istiyorum. Ereğlimiz Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan bir ilçedir. Şehrimiz tarımsal sanayide hızla ilerleyen bir yerdir. Türkiye’nin süt üretiminde 1. sıradadır. Halkın geçim kaynağı tarımdır. Tüm bunları göz önüne aldığımızda bu projenin önemini daha da iyi kavrayabiliriz. Çiftçimiz bütün üretim materyallerini alabiliyor, ancak para ile de olsa suyu alamıyor. 1985 yılında yapılan İvriz Barajımızın aracılığıyla tarım arazilerimiz vahşi sulama dediğimiz salma sulama sistemi ile sulanıyor. Bu anlamda ne kadar barajımız olursa olsun yeterli olması imkansızdır. Bununla ilgili 2006 yılında başlatılan Kapalı Sulama Sistemi dediğimiz Sağ Sahil Sulama Bölgesi’ni kapsayan bir projeyi geçen yıl Bakanımız Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla şehrimizde başlattık. Sağ Sahil Sulama Sistemi’nin hayata geçirilmesinde bize yardımları için Veysel Eroğlu hocamıza teşekkür ediyor, burada anıyorum. Bu proje 466 milyonluk bir proje, büyük uğraşlar sonunda bu projenin başlaması, borularının döşenmesi bizleri mutlu ediyor. Bir de bizim Sol Sahil Sulama Bölgemiz var. Böyle bir proje bizi heyecanlandırdı. İnşallah Dünya Bankasının finansörlüğünde Belediye olarak bu projenin bir parçası olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımız sonrasında Sol Sahil Sulama Sistemi ile ilgili önemli adımlar atılacağına inanıyor, katılımlarınız için başta kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yetkililerin teknik sunumlarının ardından katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla son buldu. Ereğli-İvriz Sulaması Modernizasyon Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı bilgilendirme toplantısına, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Dünya Bankası Uzmanı Canan Yıldız, DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcısı ve Teknik Sunum Yetkilileri, kamu ve kurum müdürleri ve amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.