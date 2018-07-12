Ertuğrul Taşkıran: “Forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım”

Atiker Konyaspor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği başarılı file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, resmi imzayı attıktan sonra Bolu Gerede’de devam eden kampa katıldı. Burada yaptığı açıklamalarda takım içindeki rekabetin başarıyı getireceğini kaydeden kaleci Taşkıran, “Serkan Kırıntılı geçen sezon gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim Fenerbahçe’den gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Bende faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim” dedi.

“Benim için de yeni bir başlangıç oldu”

Başarılı kaleci, Türkiye’nin en etkili taraftarlarından birine sahip olduklarını kaydetti. Taşkıran, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyordum. Ama bunu beni ilk andan itibaren benimsediklerini hissettirerek göstermeleri ayrıca mutlu etti. Bu transfer süreci ile ilgili olarak da başkanımız, yöneticilerimiz, hocalarımıza yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bana güvendiklerini bana hissettirdiler. Benim için de yeni bir başlangıç oldu. Özellikle ikinci başkanımız Selçuk Aksoy’a teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten gelen bir diyaloğumuz vardı. Onun neticesinde çok sıcak ve samimi bir karşılama oldu. Transfer süreci de çok hızlı bir şekilde ilerledi. Yeni bir sayfa, güzel bir başlangıç inşallah başarılarla dolu olur.”