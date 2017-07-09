Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 00:56

Eşeğe binme ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı

58.

Eşeğe binme ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı

09 Temmuz 2017 00:56

Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı.


Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce Nasreddin Hoca Stadyumunda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile ilçe protokolünün de katıldığı yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve yabancı halk oyunu ekipleri tarafından gösteri sunuldu. Mahalli sanatçı Mehmet Kayık tarafından da kısa bir dinleti sunuldu. 19 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Yarışmada zaman zaman küçük kazalar da yaşandı. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı’nın 15 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu. 10 numaralı eşekle Mustafa Karakaya ikinci, 14 numaralı eşekle Samet Taştan üçüncü oldu.


Eşeğe ters binme yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Bu yarışmada 14 numaralı eşekle Samet Taştan’ın eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu.


Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en güzel gözlü canlısının eşekler olmasından esinlenerek yapılan yarışmada, jüri üyeleri 19 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Temsili Nasreddin Hoca’nın da jüri üyeliği yaptığı yarışmada Hakkı Karakiraz’ın 3 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve plaketleri yarışmayı izleyen, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!