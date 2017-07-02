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02 Temmuz 2017 11:15

Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca hayatını kaybetti.

Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü

02 Temmuz 2017 11:15


Olay, Dalyan Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, Sevim H., kendisini başka bir kadınla aldattığını düşündüğü kocası Ali H.’yi (28) bir süredir takip etmeye başladı. Sevim H., takip ettiği kocasının dostu için kiraladığı ileri sürülen çatı katındaki eve geldi. Adrese gelen eşine kapıyı açan Ali H. ile aralarında yaşanan tartışma, çift arasında kavgaya dönüştü. Masanın üzerindeki meyve bıçağını kapan kadın, yaşanan arbede esnasında bıçağı eşinin kalbine saplayınca Ali H. ağır yaralandı. Eşini bıçaklayan Sevim H.’nin kocasına suni teneffüs yaptırarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra adrese ambulans çağırması üzerine, olay ortaya çıktı. Adrese gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı Ali H.’yi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırmak üzere ambulansa aldı. Ambulansta kalp masajı yapılarak yaşama döndürülmeye çalışılan şahıs, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali H.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri, cinayetin yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, suç aleti meyve bıçağına ise el koydu. Çiftin evliliklerinden 2 çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürürken, Sevim H. gözaltına alındı.




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