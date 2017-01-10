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10 Ocak 2017 17:50

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

10 Ocak 2017 17:50

Konya’nın Akşehir ilçesinde tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma giren bir kişi, tüfekle sol omzundan kendini vurarak ağır yaralandı.
Olay, Akşehir Yeni Mahalle Sümbül Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle kavga eden Ü.G. (34) eşinin evi terk etmesi üzerin bunalıma girdi. Tüfekle intihar girişiminde bulunan şahıs, kendini sol omzundan yaralı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, durumunun ağır olması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.



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