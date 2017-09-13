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13 Eylül 2017 06:25

Eşi ve eve gelen misafirini bıçaklayarak öldürdü

Konya’da Mısır uyruklu şahıs, eşi ve eve gelen eşinin arkadaşı olan kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra, çocuğuyla birlikte kaçtı.

Eşi ve eve gelen misafirini bıçaklayarak öldürdü

13 Eylül 2017 06:25

Şüphelinin, Konya otogarından Gaziantep’e otobüs bileti aldığını tespit eden polis ekipleri tarafından kaçtığı otobüste yakalandığı öğrenildi.


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Altay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın alt katında bulunan lokantada çalışan Fatıma Boumendıl gündüz saatlerinde arkadaşı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul’un kaldığı eve çıktı. Fatıma Boumendıl’ın uzun süre geri dönmemesi ve aramalarına rağmen ona ulşamayarak şüphelenen iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdi ve iki arkadaşı boğazları kesilerek öldürülmüş vaziyette buldu. Suç aleti bıçak da evde bulundu.



Şüpheli kaçtığı otobüste yakalandı


Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul’un eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed’in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Ekiplerin kısa sürede ulaştığı taksici, şüpheliyi otogara bıraktığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, zanlının şehir dışına kaçabileceği ihtimaline karşı otogardaki bilet gişelerini inceleyerek, şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti. Bu yönde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin eşkali ve kimlik bilgilerini yol güzergahındaki ekipler ile paylaştı. Şüphelinin kaçtığı otobüs tespit edilerek şoför ile istişareli şekilde yakalandığı öğrenildi. Amrmohamed İbrahim Mohammed’nin işlemlerinin ardından Konya’ya getirileceği öğrenildi.




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