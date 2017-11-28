Şahıs, polisin 3 saatlik ikna çabasının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce eşini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan 4 çocuk babası Seyit P., eşi Raziye P.’nin kendisine açtığı dava sonucu dün boşandı. Seyit P., boşanmanın ardından Raziye P.’nin çocuklarını da yanına alarak evi terk etmesi üzerine 6 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Seyit P.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, intihar etmek isteyen şahsın yanına çıktı. Polisin ikna çabasına rağmen eski eşi ve çocukları gelmeden inşaattan inmeyeceğini belirten şahıs, uzun süre direndi. Seyit P., eşini çok sevdiğini ve kendisini affetmesini istedi. Polis, Seyit P.’nin eski eşini aradı ancak Raziye P. bu telefon görüşmesini reddetti. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından şahıs, polisin uğraşları üzerine aşağıya indirildi. Seyit P., ekip aracına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Seyit P., 7 Kasım 2017 tarihinde yine akşam saatlerinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunmuş, o zaman boşanma aşamasında olduğu eski eşi tarafından ikna edilerek aşağıya indirilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.