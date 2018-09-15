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Eşine sarkıntılık ettiği iddia edilen kişiyi ağır yaraladı

Konya’da bir kişi eşine sarkıntılıkta bulunduğu iddia edilen bakkal sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Konya'da bir kişi eşine sarkıntılıkta bulunduğu iddia edilen bakkal sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gülüzar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü, sokak üzerinde bakkal dükkanı işleten Murat K'yi telefonla arayarak tartışmaya başladı. Mustafa A., Murat K'yi sokaktaki çocuk parkına çağırdı. Parka eşi Fadime A., yakını Muhammed K. ve Gökhan K. ile birlikte giden Mustafa A. ve Murat K. arasında kavga çıktı. Kavgada Murat K. karnından iki bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Şüpheli koca olay yerinden kaçarken Murat K. çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Fadime A., yakını Muhammed K. ve Gökhan K.'yi olayın gerçekleştiği parkta gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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