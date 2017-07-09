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09 Temmuz 2017 12:41

Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesinde hafriyat çalışması başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından 6 Haziran tarihinde ihalesi tamamlanan Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesinde sürenin tamamlanmasıyla birlikte hafriyat çalışmaları başladı.

Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesinde hafriyat çalışması başladı

09 Temmuz 2017 12:41


Çalışma yapılacak alanın etrafının çevrelenmesi ile başlayan çalışmalar hızlı bir şekilde hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmaları ile birlikte başladı. Seydişehir Belediyesi Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi inşaatının 24 ay içerisinde tamamlanarak Seydişehir halkının hizmetine sunulması hedefleniyor. Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi ilçeye kazandırılması için ayrı bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Eski garaj proje ve ihale sürecini takip ettim. İşyerleri bulunan esnaflarımızın mağdur olmaması için kendileriyle görüşerek istişarelerde bulunduk. En önemli projelerimizden biri olan Eski Garaj Konut Projemiz ilçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 bin 857 metrekarelik alana yapılacak olan Eski Garaj Konut Projesinde 41 adet işyeri, 92 adet daire, konutlara ait kapalı otopark ve 2 bin metrekare halka açık kapalı otopark, 3 bin 800 metrekarelik bir meydan yapılacağı kaydedildi.




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