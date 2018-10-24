Eski karısının kocasını öldürdükten sonra dua etmiş

Konya'da eski eşinin kocasını kızı hakkında kötü şeyler söylediği gerekçesiyle ABD'den gelip silahla vurup öldüren cinayet zanlısı, sorguda ölüm haberini alınca vurduğu kişi için dua ettiği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kaya (30) 2012 yılında dünya evine girdiği Mine A. ile yaklaşık 1 buçuk yıl sonra geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Çiftin bu evliliğinden ise H.L. isim verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Halil İbrahim Kaya evliliğinin ardından yaşadığı stres ve sıkıntıdan kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada 4 yıl kalan Halil İbrahim Kaya, 5 yaşındaki çocuğu H.L. ile telefonla görüşmeye başladı. Bu süre içerisinde Halil İbrahim Kaya'nın annesi ve babası Mine A. ile anlaşarak H.L.'nin vekaletini Mine A.'ya verdi. Mine A. ise yaklaşık 1 yıl önce 2 çocuk babası olan Hüseyin Alşahin'le evlendi.

Kamuflajla cinayet işlemeye gitmiş

Mine A.'nın kendisini kızıyla görüştürmemesi üzerine Halil İbrahim Kaya iletişime geçtiği Hüseyin Alşahin ile telefonla küfürleşmeye varan tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesinin ardından Halil İbrahim Kaya geçtiğimiz Cuma günü Amerika'dan İstanbul'a giderek askerlik arkadaşı aracılığıyla 2 adet ruhsatsız silah temin etti. İstanbul'dan Bursa'ya daha sonra ise kiralık araçla Konya'ya gelen Halil İbrahim Kaya, annesi ve babası aracılığıyla kızı H.L. ile görüştü. Görüşmenin ardından kızının kendisine soğuk davrandığını düşünen Halil İbrahim Kaya, kızının annesinin yanına gitmek istediğini söylemesi üzerine kamuflaj kıyafeti giyerek iki tabanca, rambo bıçağı ve maske alarak kiraladığı araçla Hüseyin Alşahin'in işyerine gitti. Halil İbrahim Kaya, iş yerinde Hüseyin Alşahin'e 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

"Kızımla ilgili bana kötü şeyler söyleyip 'Senin kanını akıtıp içeceğim' dedi"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin Alşahin hayatını kaybederken, Halil İbrahim Kaya ise olayın ardından polise teslim oldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından sorgulanan Halil İbrahim Kaya, "2013 yılında bir kızımız oldu. Daha sonra eşimle geçimsizlik yaşamaya başladık ve eşim bana boşanma davası açtı. Benim boşanma davası devam ederken psikolojim iyi değildi ve 2015 yılında vekalet vererek Amerika'ya gittim. Bu süre zarfı içerisinde de kızımla internetten görüşüyorduk. Ailem kızımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Daha sonra Hüseyin Alşahin isimli şahıs bana küfürler etmeye başladı. Kızımla ilgili bana kötü şeyler söyleyip 'senin kanını akıtıp içeceğim' dedi. Ben de ona senin de kızın var böyle konuşma dedim. Kızımı zaten göremiyordum bir de Hüseyin'in bu lafları beni çok üzdü. Kızımı göstermeleri için akrabalarımı gönderdim ama göstermediler" dediği iddia edildi.

İki tabancanın biri ateş almamış

Cinayet zanlısı Halil İbrahim Kaya ifadesinin devamında, "Tabancalardan birinin ağzına mermiyi verdim ama ateş almadı. Daha sonra diğeriyle Hüseyin'in bacağına ateş ettim. Hüseyin içeri doğru kaçtı ben de peşinden giderek bacaklarına doğru iki el daha ateş ettim. Hüseyin yere düştü bu sırada bende Hüseyin'e 'Söylediğin şeylere değdi mi?' dedim. Sonra ofisten çıkarken babasıyla karşılaştım. Babası beni görünce aracın arkasına saklandı. Ona da 'Değdi mi? Kapınıza kadar adam gönderdim. Ona da kıydın bana da kıydın' dedim. Sonra polis merkezine gidip teslim oldum" dediği ileri sürüldü

Sorguda vurduğu kişinin öldüğü öğrence dua okudu

Sorgusu sırasından Hüseyin Alşahin'in ölüm haberini alan Halil İbrahim Kaya'nın vurduğu kişinin arkasından dua ettiği öğrenildi. Sorgusunun ardından çelik yelek giydirilen Halil İbrahim Kaya güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Cinayet şüphelisi Halil İbrahim Kaya'nın aracıyla Hüseyin Alşahin'in işyerine geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Halil İbrahim Kaya'nın araçtan indiği ve yoldan birine Hüseyin Alşahin'in iş yerini sorduğu daha sonrasında ise elinde silahla Hüseyin Alşahin'in iş yerine gittiği görülüyor. Yaklaşık 1 dakika iş yerinde kalan şüphelinin daha sonra koşarak iş yerinden ayrıldığı görüntülere yansıyor.