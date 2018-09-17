Esnaf odalarından Ahilik Haftası'nda Başkan Altay'a ziyaret

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları, 31'incisi kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak her yıl 17-23 Eylül'de kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası gibi önemli bir konunun Konya'da daha canlı kutlanıyor olmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. İçinden geçilen süreçte esnaf kavramının çok daha önemli bir hal aldığını kaydeden Başkan Altay, “Konya'nın yılın Ahi'sini çıkarması da büyük bir gurur. Konya yüzyıllardır bu geleneği sürdüren bir şehir. Bu geleneği oluşturan zaten Selçuklunun kendisi. Burası da bir başkent. Başkentte ahilik kültürü, esnaflık kültürü her daim olmuştur. Bu yıl biraz daha canlı kutlanıyor. İnşallah gelecek yıllardaki daha güzel, çok daha etkin işleri birlikte yaparız. Tüm esnafımıza Ahilik Haftası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik Haftası'nın yaklaşık 30 senedir kutlandığını ve bu sene Konya'nın bir ayrıcalık oluşturarak Türkiye'nin Ahi'sini çıkardığına dikkat çekerek, “Kırşehir'de yapılacak törende Sayın Cumhurbaşkanımız Konya'yı yılın ahisi ödülünü vermek üzere davet etti. Bu, Konyamız ve Konya esnaf ve sanatkarı için önemli bir gelişme. Bundan sonraki süreç içerisinde de amacımız daha farklı organizasyonlar yapmak. Şahsınızla bu organizasyonları daha farklı hale geleceğini biliyoruz” dedi.