Esnaf Odalarından Başkan Akyürek’e Ahi Sancağı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, esnaflarla iftar buluşmalarını Minibüsçüler, Yorgancılar Odası ve Pastacılar Odası üyesi esnaflarla sürdürdü. AK Parti İl Başkanı Musa Arat, esnaf odalarının başkanları, esnaflar ve ailelerinin katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da Ramazan ayında büyük bir ibadet coşkusu, sevgi, samimiyet ve hoşgörü yaşandığını belirtti. Bizler huzur içinde iftarımızı açarken dünyanın farklı yerlerinde zulüm altında yaşan Müslümanlar olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, bu mübarek günlerin bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Hakkari ve Erzurum’da vatanımızın birlik ve bütünlüğü için şehit olan kardeşlerimiz bulunduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, onlarla birlikte bütün şehitlere Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diledi.

"Konya, bir Konya daha oldu"

Konya’nın dünden bugüne çok geliştiğini ve güzelleştiğini vurgulayan Başkan Akyürek, “Konyamız her alanda büyüdü, güzelleşti, gelişti, bir başka Konya daha oldu. Konyamız aynı zamanda güller şehri oldu, gül ile anılan bir şehir haline geldi. Bunu Konyamızın tüccarı, sanayicisi ve esnafıyla hep birlikte başardık. Konyamızın iş üreten, aş üreten, başkalarına de ekmek veren gücü esnaf odalarımız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem helal rızık, hem de başkalarına iş üretmek. Bu kolay bir şey değil. Bütün esnaflarımız şehrimizin göz bebeğidir” dedi. AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti’nin devletin bütün imkanlarının halkın emrine sunduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ramazan ayının başından bu yana Konyalı esnaflarla bizleri buluşturuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Minibüsçüler Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Yorgancılar Odası Başkanı Cengiz Çiftçi ve Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu da Konya’nın birlik ve beraberliğine katkı sağlayan iftar programlarında esnafları bir araya getirdiği için Başkan Akyürek’e teşekkür ettiler.

Başkan Akyürek’e Ahi Sancağı

Programın sonunda Minibüsçüler Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in bütün esnaf odalarının üyelerine yönelik gerçekleştirdiği buluşmaların Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, kendilerine her zaman destek olan esnaf dostu Başkan Akyürek’e 84 esnaf odası adına Ahi Sancağı takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Spor ve Kongre Merkezi’ndeki iftarın ardından Derebucaklılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına da katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.