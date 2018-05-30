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30 Mayıs 2018 14:51

Esnaf odalarından Başkan Altay’a Ahilik Sancağı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Başkan Altay’a Ahilik Sancağı hediye etti.

Esnaf odalarından Başkan Altay’a Ahilik Sancağı

30 Mayıs 2018 14:51


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan esnaf odaları ile Konya’ya katkı sağlayamaya devam edeceklerini söyledi.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, Başkan Altay\’a Ahilik Sancağı takdim ederek, “Esnaf dostu sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnaf teşkilatımızın hediyesi olan Esnaf Sancağını takdim etmekten onur duyuyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.




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