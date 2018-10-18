Ev yemeklerini seven oğlak kaşıkla besleniyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir aile tarafından satın alınan ve ismi 'küpeli kız' konulan 7 aylık oğlak ev yemekleriyle besleniyor.

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde yaşayan Halis ve Gülseren Kuzu'nun bir süre önce satın aldığı 7 aylık oğlak, sevimliliğiyle dikkat çekiyor. Ev yemekleriyle beslenmeye alıştırılan oğlak, kaldığı kapalı mekanından bahçeye çıkarıldığında yemek kokularını alınca soluğu mutfağın önünde alıyor. Karnı doyana kadar mutfak penceresinin önünden ayrılmayan oğlağı doyurmak için ailenin akrabaları da kaşıkla besleyip çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Ev sahibi Halis Kuzu, bir süre önce Antalya'dan damızlık olması için satın aldığı oğlağı bir süre sonra aileden birisi gibi yakınlık kurmaya başladıklarını söyledi. Eşinin ‘küpeli kız' ismi koyduğu oğlağı ev yemekleriyle beslemeye başladığını belirten Kuzu, zamanla bu durumun oğlakta alışkanlık kazandığını vurguladı. Zaman zaman ağaç yaprağı, yeşil otlarla da beslenen oğlağın ev yemeklerinden çok hoşlandığını belirten Kuzu, “Evimizde farklı iki keçi daha var ama onlar bunun gibi değil, farklı bir çeşit. Onlar yem, arpa, buğday saman yerken, Küpeli Kız ev yemekleri de yemeyi tercih ediyor” dedi.

“Artık bizden gibi, aileden birisi gibi oldu”

Görenlerin bu duruma oldukça şaşırdığını dile getiren Kuzu, "'Bunu nasıl böyle alıştırdınız?' diye soruyorlar. Hayretler içerisinde kalıyorlar. Et hariç yemek çeşitlerini ayırmaz. Sütlaç, yoğurt, kuru fasulye, ne versen yer. Pirinç ve bulgur pilavını da sever. Seslendik mi, koşar gelir mutfağın önüne. Altına odun, malzeme koyduğumuz deponun üzerine çıkar, hanım da kaşıkla yemekleri uzatır o da yer. Ayrıca, ben bahçede nereye gidersem peşimden ayrılmaz. Ama köy içerisine öyle alıştırmadık. Şu anda 6-7 aylık ama ileride de kesmeyi düşünmüyorum. Artık bizden gibi, aileden birisi gibi oldu. Sevmeye gelenler olur, çocuklar sever, torunlarım da geldi mi oynar” diye konuştu.

Oğlağı ev yemeklerine alıştıran Gülseren Kuzu ise 'küçük torun' diye sevdiği keçiyi ev yemekleriyle beslemeye alıştırdığını ifade ederek, "Evde yediklerimizin aynısını ona da veririz. O da yer. Mutfağın camını açtım mı bahçede olduğunda yemeklerin kokusuna gelir. Yemeyince de mutfağın önünden ayrılmaz. Bizim yediğimizden o da yer. En çok sevdiği fasulye, sütlaç, patates yemeği ama her şeyi yer. Et cinsinden yemez. Üzüm, çerez, lokum, bisküvi de versen yer. Kaşıkla tabağa koyduğumuz yemeklerden veririz. İnsan gibi ev yemeği yer” dedi.