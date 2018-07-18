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18 Temmuz 2018 06:49

Evin kömürlüğünde 1 buçuk kilogram eroin bulundu

Konya’da uyuşturucu ticareti yapan ve "sokak satıcısı" olarak bilinen bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda evin kömürlük kısmında narkotik köpeği ‘oscar’ ile arama yapan polis ekipleri 1 buçuk kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Evin kömürlüğünde 1 buçuk kilogram eroin bulundu

18 Temmuz 2018 06:49


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği Y.U’nun Başak Mahallesindeki evini tespit ederek takibe aldı.Polis ekipleri evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği şüpheli Y.U.’nun evine baskın için düğmeye bastı. Yapılan baskında evi didik didik arayan ekipler, evin bahçesinde bulunan kömürlükte hassas burunlu narkotik köpeği ‘Oscar’ ile arama yaptı. Ekipler, kömürlükte arama yaptığı esnada ’Oscar’ önce soba kovasına sonra da kömür çuvallarına tepki verdi. Bunun üzerine ekipler kömürlükte 3 farklı yere gizlenmiş 1 buçuk kilogram eroin ele geçirdi.


İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.U işlemlerinin ardından “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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