Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi hizmet vermeye başladı

Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen ve Hazreti Mevlana’nın kadın müritlerinden Fahrünnisa Hatun’un adının verildiği Kültür Merkezi hizmet vermeye başladı. Evlendirme Memurluğunu da içerisinde barındıran Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, ilçe genelinde evlilik işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları misafir ediyor. Ayrıca bina içerisinde bay ve bayanlar için iki ayrı sedirli salon, toplantı salonu, kütüphane ve nikah salonu, fitness alanları yer alıyor. İç ve dış mimarisiyle de göz dolduran Fahrünnisa Kültür Merkezi’nin Ramazan ayı içerisinde düzenlenecek iftar programıyla açılışı gerçekleştirilecek.

“Hızla değişen yaşam koşullarıyla Meram’da hızla değişiyor ve gelişiyor”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hızla değişen yaşam koşullarına göre Meram’ın da hızla değişerek geliştiğine dikkat çekerek, “İmar planı revizyonu, kentsel dönüşüm, altyapı, park, spor alanları, sosyal tesisler ve kültür merkezlerinin yapımını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrünnisa, Çaybaşı, Ziya Barlas ve Zafer Mahalleleri sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezimizin yapımını tamamladık ve halkımıza hizmet vermeye başladı. 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan tesisimiz 4 katlı bir yapıdan oluşuyor. Binamızın bodrum katında mescit, fitness alanı bulunurken zemin katında Evlendirme Memurluğu, Nikah Salonu, idari ofislerimiz, öğrencilerimiz için kütüphane ile çalışma salonları yer alıyor. Birinci katımızda ise bay ve bayanlara ayrı olmak üzere Mecalis-i Seb’a ve Fihi ma fih adlarını verdiğimiz sedirli sohbet salonlarımız bulunuyor. Yine son katta konferans salonumuz var. Ayrıca tesisimizde uzmanlarımız, bölgedeki ailelerimize danışmanlık ve çocuklarımıza psikolojik destek verecek” dedi.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezinde farklı bir mimariye imza atıldı

İç ve dış görselliğiyle de farklı bir mimariye imza atıldığını belirten Başkan Toru, “Bu tesisimiz, gerek spora yönelik faaliyetleri gerekse sosyal kültürel faaliyetleriyle bölgemizin ihtiyacına karşılık verecek. Yapımızı tamamlarken özellikle Selçuklu mimarisinden esinlenerek bina görünümüyle farklı bir mimariye imza atmış olduk. Yine içeride toplantı salonlarımızdaki sedirlerimizle birlikte halkımızın geleneksel yaşantısından esinlenerek rahat edebilmesi adına düzenleme yaptık” şeklinde konuştu.

“Ramazan Ayı içerisinde resmi açılışı gerçekleştirilecek”

Kompleks ile ilgili bilgiler veren Başkan Fatma Toru, “Kültür Merkezimizin ismini Fahrünnisa Hatun diye adlandırmamızın nedeni; hemen yanı başında Fahrünnisa Hatun zaviyesi ve kabri olmasından dolayıdır. Fahrünnisa Hatun, Hz. Mevlana’nın ilk kadın müridesidir. Fahrünnisa Hatun zaviyesi şehir dışından da oldukça fazla ziyaret alıyor. Kültür Merkezimiz dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekan olacak. Fiili olarak hizmet vermeye başladı ve Ramazan Ayı içerisinde de düzenleyeceğimiz iftar programıyla resmi olarak açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize ve Meram’a hayırlı olsun” diye konuştu.