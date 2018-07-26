Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde sohbet günleri

Meram Belediyesi, ilçe genelinde hizmete açtığı tesisleri sürekli kullanılabilir hale getirmek için farklı programlara imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan, farklı fonksiyonları ve mimarisiyle göz dolduran Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde her salı, akşam namazını müteakip Kapu Camii Baş İmam Hatibi Ünver Güngör tarafından sohbetler gerçekleştiriliyor. Kültür Merkezinde yer alan Fi hi ma fih adlı sedirli salonda düzenlenen “Ser Levha Hadisler Kitabından Sohbetler” adlı programa bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bölgelerin ihtiyacına yönelik yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca, Fahrünnisa, Çaybaşı, Ziya Barlas ve Zafer Mahalleleri sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezimizi geçtiğimiz haftalarda hizmete açmıştık. Kültür Merkezimizde bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal donatıları bir araya toplarken, Fahrünnisa Hatun Zaviyesi’ni ziyarete gelenlerin dinlenebileceği bir alan haline getirdik. Binamızda mescit, fitness salonu, kütüphane, Mecalis-i Seb’a ve Fihi ma fih adlarını verdiğimiz sedirli sohbet salonlarımız, konferans salonları yer alıyor” dedi.

Güzel mekanların içini güzel etkinliklerle doldurmak gerekiyor

Başkan Toru, yapımı gerçekleştirilen tesisleri gece gündüz yaşayan mekanlar haline getirebilmenin önemine işaret ederken, “Yatırımı gerçekleştirmekten çok, o mekanları vatandaşların sürekli şekilde kullanabileceği şekilde düzenlemek daha önemli diye düşünüyoruz. Hemşehrilerimizin tesislerimizi sürekli olarak kullanarak faydalanabilmesi için ihtiyaçların dışında farklı programlar da düzenlemeye çalışıyoruz. Güzel mekanların içini güzel etkinliklerle doldurmamız gerekiyor. Bu kapsamda salı günleri, akşam namazının ardından Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezimizde Kapu Camii Baş İmam Hatibi Ünver Güngör Hocamız Ser Levha Hadisler Kitabından sohbetler düzenleniyor. Fi hi ma fih ismini verdiğimiz sedirli salonumuzda hemşehrilerimiz bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda sohbetlerini gerçekleştiriyorlar. Buna benzer farklı programları, farklı bölgelerdeki sosyal tesislerimizde, gençlik merkezlerimizde ve kültür merkezlerimizde devam ettirmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.