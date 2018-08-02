Kulüp idare binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan transfer komitesi üyelerinden Mustafa Aydınalp, "Transfer dönemi devam ediyor. Bu süreci acele etmeden ama nokta atışı transferler ve Atiker Konyaspor’un menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fallou Diagne güçlü, çabuk, iyi yer tutabilen, son derece kaliteli bir isim. Kulübümüze büyük katkıları olacağına inancımız sonsuz. Diagne eminim ki kısa sürede hem şehrimize hem de takıma uyum sağlayacak ve iyi bir sezon geçirecek. Her iki tarafa da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Fallou Diagne: "Konyaspor’da kendimi bir kez daha ispat etmek istiyorum"

Atiker Konyaspor’la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fallou Diagne ise, “Çok hırslıyım. Konyaspor’da kendimi bir kez daha ispat etmek istiyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve Konya’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Stadyumu biraz önce gördüm hayran kaldım. Bu stadyumda büyük başarılara imza atacağımıza eminim. Taraftarlarımıza kalben selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Fallou Diagne, Atiker Konyaspor’da 3 numaralı formayı giyecek.