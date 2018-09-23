Farklı alandaki çocuk hekimleri problemli vak'aların çözümü için fikir alışverişi yaptı

Konya'da, "çocuk hastalarda multidisipliner yaklaşım" konu başlığı altında kanlı ishal olan çocuğun; çocuk enfeksiyon, çocuk gastroenteroloji, çocuk alerji ve çocuk cerrahi gibi problemli vak'alar farklı alanlarda uzman hekimler tarafından yapılan sunumlarla değerlendirildi.

Bir otelde düzenlenen konferansın oturum başkanlığını Konya Medova Hastanesi Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs üstlendi. Programın amacından bahseden Prof. Dr. Örs, hekimlerin uzmanlık alanlarının gelişmesiyle birlikte bir hastanın birden çok bölüm tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Örs, “Günümüzde bilginin artması yan dal dediğimiz çok farklı alanlarda uzmanlık alanlarının gelişmesi bazı hastalarda, bir hastayı birden çok bölümün değerlendirmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Biz de bu toplantı da 'çocuk hastalarda multidisipliner yaklaşım' diyerek bir konu başlığı altında, 4 farklı bölümün bir konuya nasıl yaklaştığını değerlendirmeye çalıştık. Böyle tabi bilimsel amaç dışında amacımız Konya'da farklı konulardaki, farklı disiplinlerdeki arkadaşları bir araya getirmek, hocalarımızı bir araya getirmek ve çalışan çocuk uzmanı arkadaşlarımıza da karşılaştıkları hastaları yönlendirme konusunda başarı sağlamaları, burada bilgi sağlamaları. Bu toplantıyla 4 farklı uzmanlık alanında hocalarımız, uzmanlarımıza en güncel bilgileri ortaya koymuş oldu. Bu toplantıyla kanlı ishali olan bir çocuğun, çocuk enfeksiyon, çocuk gastroenteroloji, çocuk alerji ve çocuk cerrahi gibi farklı bölümler tarafından nasıl değerlendireceği konusunda en güncel bilgileri arkadaşlarımıza vermeye çalıştık. Konya'da bu tür problemli vak'aların çözülmesi için kurumsal işbirliği, kurumsal koordinasyon açısından da bir işlem yapmış, bir program gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Hekimliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Rahmi Örs, “Hekimlik gerçekten çok zor bir meslek, fedakarlık isteyen bir meslek. Yaptığımız bu toplantıda bunun göstergelerinden birisi. Aynı zamanda da bilginin güncellenmesini gerektiren, sürekli okumayı, yenilikleri takip etmeyi gerektiren bir alan. Biz bu toplantıyı düzenlemekle hekim arkadaşlarımıza bu alandaki güncel bilgileri, pratik noktaları kazandırmayı amaçladık. Bu tür toplantıları devam ettirmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.