Fatih Terim: "Değişmek zorundayız ve değişeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Finali’nde Galatasaray normal süresi 1-1’lik skorla sona eren ve uzatma sürelerinde de eşitliğin bozulmadığı mücadelede Akhisarspor’a penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Çok çabuk aksiyon olmaları gereken bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bu net bugün itibariyle zaten lig başlıyor. Çabuk aksiyon olacağız, ne yapacaksak. Bunu zaten ben dün de söyledim daha önce de söyledim. Önce Akhisar’ı tebrik ederim. Hayırlı olsun. Kupa almak isterdim ama nasip değilmiş. Rakibimizi tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Türkiye liginde herkese kazasız belasız hayırlı haftalar diliyorum" dedi.

"Bazı oyuncularımızın fizik eksikliği çok açık"

Fatih Terim, aldıkları mağlubiyeti değerlendirerek, "Doğrusu bu ama kaybetsek de kazansak da dediğim gibi ciddi şekilde aksiyon almamız lazım. Konsantre. Muhakkak bazı oyuncularımızın çok konsantre olmadığı ortadadır. Şunu hiç unutmamamız gerekir ki, ne kadar iyi oyuncu olursanız olun ne kadar yetenekli oyuncu olursanız olun aynı anda atletik performansının da üst seviyede olması gerek, doğru yapabilmeniz için. Bunun için de kendinizi iyi hazırlamanız gerek. Bazı oyuncularımızın fizik eksikliği çok açık. Yarın sabah itibariyle çalışmalara devam. Lige iyi bir başlangıç için çalışacağız. Artık ne yapılması gerekirse yapacağız. Sonuç itibariyle penaltılarla bir kupa kaybettik. Kazanmak isterdik. Galatasaraylılara, yeni sezona başlarken bir kupa ile girmeyi isterdik ama olmadı. Kendi içimizdeki bazı şeyleri de çok çabuk çözeceğimizden de emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Değişmek zorundayız ve değişeceğiz"

Acil bazı mevkilere ihtiyaçlarının olduğunu da ifade eden Terim, "Tabi elimiz kolumuz bağlı olduğu için bunları halledemiyoruz. Bir, onları halletmemiz lazım. İki, geçen seneden kalma sakatlıkları halletmemiz lazım. Üç, dün de söyledim, değişmek zorundayız. Yavaş yavaş değişmek zorundayız ve değişeceğiz" diye konuştu.

Taktik anlayışta herhangi bir sıkıntı olup olmadığı sorusuna ise tecrübeli teknik adam, "Taktik anlayış veya sistem içerisinde herhangi bir sıkıntımız yok. Artık ezbere hale gelmiş bir durum var ama daha hazır olmalıyız. Daha sahada diri olmalıyız. Daha istemeliyiz. Gerek hücum oyununda, gerek defans oyununda daha bir arada oynamayı becerebilmeliyiz. Geçen sene özellikle bir dönem bunların hepsini çok iyi yapan takım halindeydik. Bu sene biraz şampiyonluktan sonra açıkçası şu ana kadar da çok iyi oynadığımız söylenemez. Onun için her geçen gün daha iyi olacaktır muhakkak. Ama konsantremizi biraz daha yüksek seviyeye çekmemiz gerekiyor saha içerisinde. Daha ciddi, daha oyunu her saniye yaşayan bir duruma geçmemiz lazım" diye cevap verdi.

"Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez"

Kadroda hayal kırıklığı yaşadığı oyuncuların olup olmadığıyla ilgili soruya ise Fatih Terim, şöyle yanıt verdi: "Geçen seneki kadromuz buydu. Aşağı yukarı geçen sene devre arası bir oyuncu aldık, üç dört oyuncu verdik. Bu sene yine de bir-iki oyuncu aldık, bir çok oyuncu verdik. Ayrıca ben şöyle düşündüm, şampiyonlukta bu kadronun bir hayli hakkı vardı. Süper Kupa’yı oynama sanki doğru karardı. Ayrıca da lig öncesi herkesi tam görmek istedim, herkesin durumunu. Başlıyoruz, çünkü takdir edersiniz ki bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hayal kırıklığına uğrarız. Böyle siz kendi bildiğimiz gibi oynayamazsınız sahanın içerisinde. Size söylenen şekilde oynayacaksınız. O seviye hata affetmeyen cezalandırılması çok çabuk olan bir seviye Şampiyonlar Ligi seviyesi. Onun için orada hepsini aynı anda yapmamız gereken bir ortam orası. Yani taktiğiyle, tekniğiyle, sistemiyle, isteğiyle, oyunuyla, düzeniyle ve atletik performansla hepsini bir arada yapmamız gereken yüksek bir bölüm orası. Hadi burada bazı şeyleri affedilebiliyor ama orada cezayı keserler. O yüzden muhakkak ki hayal kırıklığına uğradım oyuncular var. Esasında 1-1’den sonra bunu yakaladık. Hemen akabinde Gomis topu kesse geriye boş kaleye de atabilirdi. Pozisyonlarda geldi ama yine de beni tatmin eden bir oyun değildi. Galatasaraylıları da tatmin eden bir oyun değildi. Galatasaray orada ablukaya almalı ama hem oynayacağız hem kazanacağız hem de değişeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Başka türlü hiçbir şansımız yok. Ben ilk günden beri de bunu söylüyorum. Şampiyon olduk, bütün herkese Allah razı olsun. Muhteşem performansa hiçbir itirazım yok. Ama futbol dünle yaşanan bir şey değil. Üç gün kaçırsanız, aynı ayarda olamıyorsunuz diğerleriyle artık öyle bir duruma geldi. Futbol bir yaşam şekli. Mukavelelerle beklentiler çok farklı oluyor. Onun için ben de onu söylüyorum mağlubiyetle alakası yok."

"Takımın yaş ortalaması aşağıya çekmek zorundayız"

Değişimden kastının sorulması üzerine Fatih Terim, antrenörün felsefesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Burada yavaş yavaş geçen seneki gibi rakibi sıkıştıran ileride oynamayı tercih eden oyunun her bölümünü iyi oynamayı isteyen bir duruma gelmeliyiz. Kendi içimizde bunu yapacağımızı umuyorum ama bir iki takviye de olacaktır. Değişime gelince oyun bana Yunus’u sokma mı gösteriyorsa, değişim açık. Galatasaray’ın geleceği bunlardır. Çok net. Biz de bu kadar var mı? Olmayabilir ama dışarıdan da alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını da aşağıya çekmek zorundayız. Maalesef biraz da yüksek yaşımız. Onları da geriye çekeceğim ama oyun burada Yunus’u bana sokturuyorsa ondan bir şey beklediğim için... Neden beklediğim de açık. O ve onun gibiler burada görev alacak onu demek istiyorum. Değişim buradan başlayacak. Yani ben onları boşuna götürmedim, istiyorsa formayı alacak. Esas bizim önemli olan bu. Yani Galatasaray akademisi vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı..