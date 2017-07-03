Fatura üzerinden başlayan yasak aşk ölümle bitti

’nın, 4 yıl önce iş yerine bisiklet almak için gelen kadınla tanışarak arkadaş olduğu, kadının kocasının durumu öğrenmesinin ardından buluşan iki tarafın arasında çıkan tartışmada kadının kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkında meydana gelmişti. İddiaya göre, Mustafa S. (35) eşi Nurgül S. (29) ile 4 yıl önce oğulları Y.S.’ye bisiklet almak için bir iş yerine gitti. Bisiklete fatura kesmek isteyen tezgahtar Necati A. (41) bilgileri faturaya yazdıktan sonra gün içerisinde Nurgül S.’yi arayarak kendinden hoşlandığını söyledi. Bunun üzerine Nurgül S. ile Necati A. tanışarak konuşmaya başladı ve ilişkileri bir süre devam etti. Nurgül S.’nin kocası Mustafa S. karısının başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenince kavga etti. Nurgül S. de Necati A. ile konuşarak bir daha görüşmek istemediğini bildirdi. Devam eden süreçte Necati A. da üç çocuğunun annesi olan eşinden boşandı. 2 ay önce Necati A. sosyal medyadan Nurgül S.’ye mesaj atmaya başlayınca yeniden görüşmeye başladılar. Necati A. dün yanına oğlu Y.A.’yı alarak parkta Mustafa S., babası Ali S. (68) ve Nurgül S. ile buluştu. Grup bir süre konuştuktan sonra Necati A. ile Mustafa S. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Mustafa S. karısına dönerek, "Eğer boşanmak istiyorsan hemen boşanırım" dedi. Bu sırada sessiz kalan Nurgül S.’yi gören Necati A. "Beni seviyor" diyerek elinde bıçakla Mustafa S.’nin üzerine yürüdü. Kavga sırasında Necati A.’nın elinden bıçağı alan baba Ali S. Necati A.’yı bacağından bıçakladıktan sonra parktan uzaklaştılar. Necati A. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, Necati A.’nın 4 yıl önce Nurgül S. ile ilişkisi sırasında kocası Mustafa S.’ye boşanması yönünde tehdit mesajları attığı, bunun üzerine Mustafa S.’nin şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayetin ardından Necati A.’nın hapis ve uzaklaştırma cezası aldığı, hapis cezasının para cezasına çevrildiği belirlendi. Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde de Mustafa S.’nin boşanması için tehdit mesajları atan Necati A.’dan tekrar şikayetçi olduğu ifade edildi. Olay günü de Necati A.’nın Mustafa S.’nin evine geldiği, konuşmak üzere parka çıktıkları ve olayın yaşandığı ortaya çıktı.

"Oğlumun yuvasını bozmaya çalıştılar"

Olayın hemen ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliler Mustafa S., Nurgül S. ve baba Ali S.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba Ali S.’nin ifadesinde, "Oğlumun yuvasını bozmaya çalıştılar. Sık sık gelip gidiyorlardı. Bıçağı çekince ben de elinden alıp vurdum" dediği öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Ali S. gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" cevabı verdi. Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.