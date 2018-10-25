Fazla kilolardan kurtulmada mide botoksu yöntemi etkili olabiliyor

Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, fazla kilolu hastaların mide botoksu ile çok rahat kilo verebileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, son zamanlarda kilo vermek için mide botoksunun çok etkili bir yöntem olabildiğini belirtti. Bu işlemin yaklaşık 15-20 dakika kadar sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Ay, işlem sayesinde hastaların uzun süreli tokluk hissettiğini böylece kilo verdiklerini vurguladı.

Doç. Dr. Ay, “Botoks enjeksiyonu, genellikle yüz bölgesinde kırışıkları gidermek için kullandığımız bir metot. Artık son zamanlarda yapılan araştırmalarla beraber kilo vermek isteyenler için de kullanmaktayız. Bu işlem için yaklaşık 200 ünite civarında bir botoks enjeksiyonu gerekli oluyor. İşlemimiz 15-20 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşmektedir. İşlemi endoskopik olarak yapmaktayız. Hasta işlem esnasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Öncelikle hastanın midesine kontrol ediyoruz. Daha sonrasında midesinde gastrit ya da ülser gibi herhangi bir problem yoksa botoks enjeksiyonumuzu yine endoskopik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Endoskopi eşliğinde yaklaşık 200 ünite botoksu, çıkış kısmından başlayarak tüm mideye yayacak şekilde enjeksiyonunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Doç. Dr. Ay, botoksun midenin kasılmasını azaltarak, hem erken doygunluk hissi verdiğini hem de hastanın almış olduğu gıdaların mideyi geç terk etmesine neden olduğunu, bu sayede hastaların uzun süreli tokluk hissettiğini kaydetti.

“Tek başına botoks yeterli olmuyor”

Mide botoksu için herhangi bir yaş sınırının olmadığını belirten Doç. Dr. Abdülhalim Serden Ay, “Bunun için tabi ki bir yaş sınırımız yok. Vücut kitle indeksi 35'in altında olan hastalara bu işlemi tavsiye ediyoruz. 35'in üstünde olan hastalara genellikle tüp mide ameliyatı önermekteyiz. Vücut kitle indeksi 27 ile 35 arasında olan hastalar beraberinde sıkı bir diyet ve egzersiz programı ile 4-20 kilo arasında rahatlıkla kilolarından kurtulabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Mide botoksu işleminin hastaya herhangi bir zararı olmadığının altını çizen Doç. Dr. Ay, “Mide botoksu yapıldıktan sonra hasta normal endoskopik işlem yapılmış gibi yarım saat sonra işine rahatlıkla dönebilir. Rutin, gün içerisindeki işlerini rahatlıkla halledebilir, herhangi bir yatış gerektirmiyor. Sonrasında da hastamız herhangi bir ağrı hissetmiyor” şeklinde konuştu.