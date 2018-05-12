Fedakar annenin tek isteği sürekli arıza çıkaran 1975 model otomobilin yenilenmesi.

Konya’nın Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Elife Birsen, ömrünü adadığı zihinsel ve bedensel engelli kızı Hatice Birsen’e 10 yıldır bir bebek gibi bakıyor. 3 çocuk annesi kadın, doğumunun ardından havale geçirerek engelli kalan kızını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yıllardır hem annelik hem de arkadaşlık yaptığı kızı Hatice ile göz teması sayesinde iletişim kuran 45 yaşındaki kadın, evladının tedavisi için sık sık Ankara, Antalya ve Konya’daki hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Otobüsle şehirler arası yolculuk yapmakta zorlanan anne Elife Birsen, küçük kızı için 4 yıl önce araç kullanmayı öğrenip ehliyet sahibi oldu. Eski model bir araba ile kızını hastaneye götüren fedakar anne, "Arabaya sürücü bulamayınca kendim ehliyet alayım dedim, gittim sürücü kursuna yazıldım. Allah’ın izni ile ehliyeti aldım. Hatice’mi hastaneye daha rahat götürebiliyorum" dedi.

Kızıyla bir arkadaş gibi vakit geçiren anne Elife Birsen, tüm ihtiyaçlarını giderdiği engelli çocuğunun yüzündeki tebessümün kendisini de mutlu etmeye yettiğini, yorgunluğunu unutturduğunu söyledi.

Engelli kızı için ehliyet alan Elife Birsen, araç yönünden bazı sorunların ortaya çıktığını ifade ederek, "Devlet büyüklerimizden tek ricam çok eski aracımızın yenilenmesi. Otomobilin her yeri kırık. Kızımı hastaneye götürürken arıza veriyor. Eğer otomobilimizin yenilenmesi için yardımlarını esirgemezlerse engelli kızımı daha rahat hastaneye getirip götürebileceğim" diye konuştu.