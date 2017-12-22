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22 Aralık 2017 22:16

Fenerbahçe Kafilesi Konya’da

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17.

Fenerbahçe Kafilesi Konya’da

22 Aralık 2017 22:16

haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya’ya geldi.


Özel uçakla Konya’ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, Konya Havaalanı’nda bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, havaalanından çıkan Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcular takım otobüsüne bindi. Taraftarların kafilenin otobüse bindiği esnada slogan atıp meşale yakmasıyla Aziz Yıldırım ve futbolcular dumandan etkilendi. Aziz Yıldırım’ın içinde bulunduğu otobüsün hareket ettiği sırada taraftarlar "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diyerek slogan attı. Daha sonra Fenerbahçe kafilesi konaklayacağı otele hareket etti.




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