Ferhat Göçer Akşehir’de hayranlarını coşturdu

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde konser verdi.

Konser alanını saatler önce dolduran Akşehirliler, konser öncesi ünlü showman ve sunucu Doğukan Alsay’ın şovuyla coştu. Hareketli müzikler, yarışmalar ve şovuyla Akşehirlilere hareketli dakikalar geçirten Alsay’ın şovunun ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Ferhat Göçer slow şarkıları ile başladığı konserinde daha sonra seyirciyle birlikte hareketli şarkıları seslendirdi. Akşehir’deki seyirciye ve kalabalığa hayran kaldığını söyleyen Göçer, “Akşehir’de muhteşem bir atmosfer var, başka yerlerde de konserler veriyoruz ama burası bir başka. Bundan sonra gideceğimiz yerlerdeki konserler buraya göre sönük kalacak” dedi.

Seyirciyle düet yaparak şarkılarını söyleyen ve sahnede 2 saat kalan sanatçıya konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket takdim edildi. 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin bu konser ile son bulduğu söyleyen Başkan Akkaya, şenliğe katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti. Şenliğe sponsor olan şirketin yetkilisi Muhsin Makascı’ya da Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket takdim edildi.

Konser sonunda Başkan Akkaya ve sanatçı Ferhat Göçer seyirciyle birlikte selfie çektirdi. Konseri yaklaşık 7 bin kişi izlerken konser bitiminde havai fişek gösterisi de yapıldı.