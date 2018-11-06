FETÖ'den aranan firari çift Konya'da yakalandı

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski öğretmen çift operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılmış örgüt üyelerine 'mahrem ağabeylik' yaptığı iddia edilen 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da belirlenen adreslere baskın düzenledi. Gözaltına alınan şahıslar arasında firari olan ve yakalanmamak için kardeşinin ismine ev kiralayan eski öğretmen Mehmet K. ile eşi Rukiye K. da yer aldı. Çiftin yakalanmamak için Mehmet K.'nın kız kardeşi E.K.'nin kimliği üzerinden ev kiraladığı, Rukiye K.'nın ise Van Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.