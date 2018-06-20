Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel Müdür-Müdür-Müdür Yardımcısı-Öğretmen-Ümitçi-Ser Doktor-Doktor-Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT)) pozisyonlarında mahrem ağabeylik yaptıkları öğrenilen şüphelilerden 30’u dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelileri yakalamak için süren operasyonda 15 zanlı daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 45’e yükselirken, 79 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.