Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali yapıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamındaki 2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finalinde 7 bölgeden 7 okul birincilik için ter döktü.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Finali'nde Türkiye birinciliği için ter döken minikler, usta tiyatroculara taş çıkartan rol yapma yetenekleri, dekor ve kostümleri ile keyifli saatler yaşattı. Jüri üyeliklerini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof Dr. Saim Sakaoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Dr. Öğretim Üyesi Tarıman Cenikoğlu ile ünlü tiyatro sanatçıları Faruk Sofuoğlu ile Osman Doğan'ın yaptığı yarışmada Türkiye birinciliğini Dilek Şekerleri rumuzuyla yarışan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu kazandı. İkinciliği Nükteciler rumuzuyla yarışan İstanbul Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül İlkokulu alırken, üçüncülüğü Güneşin Yıldızları rumuzuyla yarışan Gaziantep Şahinbey Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu kazandı. Yarışmada diğer 4 okula da çeşitli özel ödüller verildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yarışmada yaptığı konuşmada, “Nasreddin Hoca'yı hakkıyla bilmek onu doğru anlatabilmek, fıkralarından çıkan anlam zenginliğinin farkına varmakla mümkündür. Nasreddin Hoca'mızı tanıdıkça; kendimizi, milletimizi bütün insanlığın ortak olan dertleriyle, neşesiyle, acısıyla, tatlısıyla kavramış olacağız. Onun felsefesi ışığında yaşamdan dersler alacak, geleceğe daha umutlu bakabileceğiz. Edebiyatta, sanatta, resim ve karikatürlerde, halk inanışlarında Hoca'nın izlerine daima rastlamak mümkündür. Bu kadar dünyaya mal olan tarihi bir kimliğe sahip çıkan da çok olur elbet. Ama Nasreddin Hoca'mız Anadolu'da Akşehir'de yaşamış, o dillerden dillere aktarılan fıkraları Akşehir'de söylemiş, Akşehir'de vefat etmiş ve türbesi de Akşehir'dedir. Bilinen bir gerçek var ki; Nasreddin Hoca Türbesini yılda 100 bin kişi ziyaret etmektedir. 60 yıldır Nasreddin Hoca'mızın adına uluslararası şenlikler düzenliyoruz. Yıllardır bilim insanlarımızı bir araya getirerek uluslararası sempozyumlar, paneller gerçekleştiriyoruz. 3 yıldır yaptığımız Nasreddin Hoca Anma Etkinliklerimizin de hem uluslararası boyutta hem de nice 60'lı 70'li yıllar da düzenleneceğine inancım tamdır. Yarışmamıza katılan tüm okullarımız büyük özverilerle bütün bir yıl boyunca çalıştılar, katılan tüm okullarımızın başta öğrencilerini, öğretmenlerini, idarecilerini ve velilerini tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yaptığı konuşmada, ilkokul çağındaki spor ve sanata yetenekli çocukların belirlenmesine katkı veren bu etkinliğin, Milli Eğitim Bakanlığının mevcut çalışmalarına da uyum sağladığını belirterek, bilinen değerleriyle Türkiye'nin yıldız ilçesi olan Akşehir'de gerçekleştirilen bu yarışmanın, ilerideki yıllarda uluslararası boyutta yapılması temennisinde bulundu. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri büyük sevinç yaşarken, birinciliği kaçıran diğer grupların öğrencileri de gözyaşı döktü.