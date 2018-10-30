Fıkra canlandırma yarışmasına yabancı öğrencilerde katıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Günleri kapsamında düzenlenen 2. İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'ne 10 farklı ülkeden öğrenciler de katıldı.

Akşehir'deki finale; Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KONDİL) öğrenim gören 10 farklı ülkeden bir grup öğrenci de katılarak yarışmayı izleme imkanı buldu. Türkiye'de misafir olarak bulunan öğrenciler, Türk mizahının ustası, kültürümüzün önemli bir âlim şahsiyeti olan Nasreddin Hoca'yı tanıma, Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret etme ve Akşehir'i gezme fırsatı da buldu. Öğrencilerle birlikte Akşehir'deki etkinliklere katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet KIrbıyık, katkıları vesilesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Akşehir'de öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Nasreddin Hoca'nın dünyaya mal olmuş önemli bir bilge olduğunun altını çizerek Nasreddin Hoca'yı ülkemizde ve dünya çapında tanıtmak için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.