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24 Aralık 2017 14:32

Filistinli Muhammed ve ailesi Konyaspor’un Fenerbahçe maçında onur konuğu oldu

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan down sendromlu Filistinli Muhammed Taweel ve ailesi geldikleri Konya’da, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının onur konuğu oldu.

Filistinli Muhammed ve ailesi Konyaspor’un Fenerbahçe maçında onur konuğu oldu

24 Aralık 2017 14:32


Atiker Konyaspor’un daveti üzerine Konya’ya gelen 16 yaşındaki Muhammed Taweel, maçı kendilerine tahsis edilen locada izledi. Maç öncesinde sergilenen 3 boyutlu Kudüs koreografisi karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığı görülen Filistinli down sendromlu Muhammed Taweel’e devre arası Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz bir plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu 42 numaralı Konyaspor forması hediye etti.


Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ayrıca Taweel’in annesi, babası, ağabeyi, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay’a da forma ve kulübü simgeleyen çeşitli hediyeler verdi. Filistinli genç maç sonrası Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve futbolcularla da bir araya geldi.




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