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02 Aralık 2017 14:45

’Flamingoları öldürdüler’ iddialarına avcılardan pankartlı tepki

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Akgöl havzasında flamingoları öldürmekle suçlanan avcılar pankart açarak iddialara tepki gösterdi.

’Flamingoları öldürdüler’ iddialarına avcılardan pankartlı tepki

02 Aralık 2017 14:45


Kuş cenneti olarak bilinen Akgöl’de geçtiğimiz günlerde dört flamingo önce vurulmuş sonra da boğazlarından kesilmiş olarak bulunmuştu. Katliamın avcılar tarafından yapıldığı iddialarına avcılar sert tepki gösterdi. Akgöl’e giden avcılar, "Flamingoları katletmek bizim işimiz değil. Doğayı hem severiz hem de koruruz. Avcıyız doğa dostuyuz" yazılı pankartlar açtı.


Konu hakkında bilgi veren Ereğli Avcılar Derneği Başkanı Cumaali Kayaaslan, olayı şiddetle kınadıklarını söyledi. Kayasan, "Biz bu işi yapanları şiddetle kınıyoruz ama bunu yapanlar kesinlikle avcı değil. Yerdeki fişekleri incelediğimizde bu fişekler her evde bulunan fişeklerdir. Bizler avcı olarak sırtımıza kilolarca yem alıp o soğuk kış günlerinde hayvanları yemlemeye çıkan insanlarız. Bu olay kesinlikle avcı işi değil. Bunu yapan çoban olabilir, kendini bilmez bir insan olabilir, tamam ben çobanları da suçlamak istemiyorum ama avcının işi değil" diye konuştu.



"Kanatlarındaki kırmızı beyazlık bizlere Türk bayrağını hatırlatır"


Türkiye genelinden kendilerini arayıp tepki gösterildiğini belirten Kayaaslan, "Flamingo bizim gözümüzde değerli bir kuştur. Eti yenmez sonra avcılar av yasağı olmayan günlerde av hayvanını vurur. Biz avcılar olarak uçan flamingoyu oturur seyrederiz. Kanatlarındaki kırmızı beyazlık bizlere Türk bayrağını hatırlatır. Bizim bugün burada bulunma nedenimiz bu işin avcılar tarafından yapılmadığını ispat etmektir. Av yasağı dönemlerinde bölgeyi ziyaret ederek fotoğraflar çekiyoruz. Aç hayvanlara yardımcı oluyoruz" dedi.


Avcı Adil Karaca ise, avcıların cani insanlar olmadığını dile getirdi. Karaca, "Flamingoları katlettiğimiz söyleniyor. Ama avcılar cani insanlar değildir. Avcılar karda kışta o hayvanların aç kalıp ölmemesi için sırtlarına yem alarak dağlara yem bırakan insanlardır. Avcıları bu kadar kötülemeye gerek yok. Flamingoların vurulduğu silah günümüzde neredeyse her evde bulunabilecek bir silahtır. Çobanların sırtında sürekli bulunur. Tek avcılara mal etmek doğru değildir. Buraya gelirken kendiniz gördünüz bir buçuk saatte yolu bulup giremedik. Yolu bilemeyen avcı nasıl gelip de burada flamingo avlayacak. Görüyorsunuz her tarafta koyun sürüsü çobanlar var. Tamam şu vurdu diyemem ama avcıların vurmadığı kesin. Belki civarda bulunan köylerden vurmuş olabilirler. Flamingonun ne olduğunu bilmeyen insanlar vurmuştur. Avcı flamingoya fişek atmaz" ifadelerini kaydetti.




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