Fotoğraf sevgisiyle MS hastalarına örnek oldu

Değirmenci, Konya ve İstanbul’da çektiği fotoğraflardan oluşan 5 fotoğraf sergisi açtı.

Konya’da yaşayan 47 yaşındaki İsmail Değirmenci 8 yıl önce MS hastalığına yakalandı. Yüzde 70 engeline de aldırış etmeyen Değirmenci, fotoğraf çekmeye olan sevgisi ve yüksek morali sayesinde hastalığın etkilerini düşük seviyeye indirerek diğer MS hastalarının hem sesi oldu, hem de onlara örnek oldu. 15 yaşına kadar hayatını köyde geçirdiğini ve sonrasında Konya’ya geldiğini belirten İsmail Değirmenci bu süre zarfında çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. Yüzde 70 engelli olduğundan emekli olduğunu anlatan Değirmenci, “Emekli olduktan sonra o yıllarda MS ile tanıştım. 2009 yılı Kurban Bayramında yüzde 93 görme kaybıyla MS hastalığına yakalandım. Yaklaşık 20-25 doktor gezdikten sonra tedavi başladı. Tedaviden sonra ise gözüm açıldı. MS hastalığının bir tedavisi yok. Atak geciktirici ilaçlar kullanıyorum. 2009’dan sonra 2 kez hastanede yattım ve kortizon tedavisi gördüm. Türkiye’de şu an 45 bin MS hastası olduğu söyleniyor. Bu hastalığa nöroloji tabipleri bakıyor. Ben iyi durumdayım. Çoğu kişi ve arkadaşlarım yatalak ve tekerlekli sandalyeye bağlı” dedi.

“Çocukluğumdan beri fotoğrafa aşina biriyim”

Değirmenci, çocukluğundan beri fotoğrafa aşina biri olduğunu da ifade ederek, “Bu hastalığın strese bağlı olduğunu kendimce saptadım ve fotoğrafa başladım. Dağlarda başka yerlerde gezerek stresi attıktan sonra MS hastalığına çok iyi geldiğine gördüm ve stresten bağlı olduğunu da herkese ve MS’lilere söylüyorum. Gezmekle, hastalığı düşünmemekle hastalık düşük seviyede seyrediyor. Bana hiçbir zararı yok şu anda ama ilerde olabilir, çünkü çaresi olmayan bir hastalık” diye konuştu.

“Stres yaptığın anda hastalık yıkar”

Kendisi gibi diğer MS hastalarına da tavsiyelerde bulunan Değirmenci, “Sadece moral, hiçbir şeye kafayı takmayacak, stresten uzak duracaklar. Zaten stres yaptığın anda hastalık yıkar. Çevreden soruyorlar, ’çocuğum MS hastalığına yakalandı’ diye, sıkıntısı vardır onun dediğimde ’yok ya ne sıkıntısı olsun’ diyorlar. En sonunda ufak bir şey geçirdi diyorlar. Bir sıkıntı anında geliyor sonra gitmiyor çünkü çaresi olmayan bir hastalık. Aynı insülin gibi devamlı iğne kullanmak zorunda. Ben ilacı bir ay kadar kullandım. Gezince, dağlara gidince bana en büyük çare fotoğraf oldu. Fotoğraf makinesinin peşine düştük gidiyoruz” şeklinde konuştu.

İsmail Değirmenci, ilk fotoğraf sergisini 2014 yılında Konya’da açtığını da anlatarak, "İkinci sergim yine Konya’da, üçüncü ve dördüncü sergimi İstanbul’da açtım. Bir sergi daha var ama ben onu görmedim. Bir ilaç firmasının Çapa Tıp Fakültesinde MS okulu diye açtığı bir sergi. Ben görmedim, sadece fotoğrafları gönderdim" dedi.

“Kişiye özel bir hastalık”

Hastalığa teşhis koyulduktan sona hastanın moralinin yüksek tutulması konusunda ailelere çok büyük iş düştüğünü söyleyen Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

“Hasta değilsin diyorlar, inanmıyorlar. Çünkü fiziksel olarak hiçbir belirtisi yok ama beyinde olduğu için ufak bir şeyde ayağına vurup yatalak ediyor. Bize hekimlerin anlattığı kadar hastalık, beyinde sinir yağları eriyor, sinirler boşta kalıyor, iki sinir birbirine değiyor ve bu sinirler birbirine değince artık nereye değdiyse o bölgeye hastalık veriyor ve felç ediyor, gözü görmeyebiliyor. Kişiye özel bir hastalık. Her kişinin hastalığı ayrıdır. Benim hastalığımla başka birinin hastalığı bir değildir.”