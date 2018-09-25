Fotoğrafçılar, Çanakkale'de ecdatla buluştu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin ‘Beyşehir ecdadla buluşuyor' sloganıyla başlattığı Çanakkale gezisi programları devam ediyor.

Düzenlenen Çanakkale gezisinin 6. turuna Beyşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi ile ödüllendirilen fotoğrafçıların da aralarında olduğu vatandaşlar katıldı. Gezi çerçevesinde Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini ziyaret eden katılımcılar, Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret etti. Tur rehberlerinin anlatımı eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi tarihi alanları da gezen katılımcılar, bundan 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme fırsatı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Beyşehir ecdadla buluşuyor” sloganıyla başlattıkları Çanakkale gezisi programlarının sürdüğünü belirterek, “Beyşehir Belediyemiz ile Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliği neticesinde geride kalan 11. Uluslararası Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında en güzel kareye çeken fotoğrafçılarımızı Çanakkale gezisi ile ödüllendirmiştik. Bu son gezimize onların ve bir gazimizin de aralarında olduğu çeşitli mahallelerimizden katılımcılar oldu. Başlattığımız bu programlara yoğun bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla gezilerimiz önümüzdeki günlerde de kesintisiz olarak devam edecek” diye konuştu.

Geziye katılan fotoğrafçı Yücel Uysal, gezi programını düzenleyen Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Beyşehir Belediyesi son zamanlarda çok güzel projelere imza atıyor. İşte bu proje de onlardan birisi. Fotoğraf yarışması buna bir aracı oldu, böyle kültürel etkinliklerle yöre halkımızın Çanakkale gibi, Kütahya gibi böyle yerleri görmesi gerçekten de çok önemli. Ki, biz nasıl bu hale geldik, nasıl nefes alıyoruz, bu topraklarda canını veren ecdadımız sayesinde işte nefes alıyoruz” dedi.

Geziye katılan fotoğrafçı Gülten Yıldız da, geldikleri Çanakkale'de fotoğraf mesaisine devam ettiklerini vurgularken, “Ben de fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerdenim. Burada da iyi kareler yakaladığıma inanıyorum. Bunları dönüşte inşallah kulübümüzün sayfasında paylaşacağım. Tarifi imkansız duygularımın. Bir anneyim, bir fotoğrafçıyım ve bir sağlıkçıyım. Bunlar birleşince duygu yüklü oluyor insan. Yaşanmışlığı belgelemek, ecdadımızı ziyaret edip dualar okumak, beni manevi yönden rahatlatsa da yeri doldurulamaz duygular yaşadık” diye konuştu.