Fotoğrafçıya giren hırsız hard disklerle birlikte düğün görüntülerini de çaldı

Konya'da fotoğrafçılık yapan Ahmet Öz, yaklaşık iki ay önce iş yerine girip fotoğraf makinelerini, objektif, aydınlatma cihazlarını ve içerisinde yeni evlenen çiftlerin düğün görüntülerini çalan hırsızlık şüphelisinin bir an önce bulunmasını istiyor. İş yeri sahibi, maneviyatı yüksek olan düğün görüntülerinin bir an önce bulunmasını bekliyor.

Olay, 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesindeki fotoğrafçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Öz'e (32) ait iş yerine pencereyi tornavidayla zorlayıp açtıktan sonra giren kimliği belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi, içeride 25-30 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi, objektif, aydınlatma cihazları ve içerisinde yeni evlenen çiftlerin düğün görüntülerinin bulunduğu hard diskleri alarak kayıplara karıştı.

Hırsız güvenlik kamerasında

Sabah iş yerine geldiğinde malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Öz, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Görüntülerde sırt çantalı bir kişinin, iş yeri önüne gelerek önce keşif yaptığı daha sonra da tornavidayla pencereyi açtıktan sonra içeriye girdiği görülüyor. Kayıtlarda iş yerinde yaklaşık 20 dakika boyunca oyalanan hırsızlık şüphelisinin daha sonra aynı pencereden atlayarak kaçtığı yeri alıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin, iş yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

"Düğün görüntülerinin bulunmasını daha önemli benim için"

Olayın ardından yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen şüphelinin bulunamadığını söyleyen 18 yıllık fotoğrafçı Ahmet Öz, çalınan malzemelerinin maddiyatının önemli olmadığını asıl önemli olanın çalınan malzemelerin içerisinde müşterilerine ait fotoğrafların ve görüntülerin bulunması olduğunu söyledi. İş yerine giren hırsızın, fotoğraf makinelerini, harici ışıklarını, hard disklerini çaldığını ifade eden Ahmet Öz, "En önemli şey hard disk. Maddi olarak 25-30 bin lira gibi bir kaybımız var. Ama maddiyatı geçtik, düğün görüntüleri vardı içinde. Çünkü düğün görüntüleri bir kere oluyor hayatta insanların ve biz bu yönden çok mağduruz" diye konuştu.

"Görüntülerin çalındığını öğrenen gelin ağladı"

Maneviyatın önemli olduğunu vurgulayan Öz, "Çünkü hırsızlıktan bir hafta sonra gelin hanım geldi. Dedim ki görüntüler hırsızlıktan dolayı çalındı, kayboldu gitti. Oturup ağladı. Yani bu maddiyatla ölçülmeyecek bir şey. Tek o gelin hanım değil, başka düğünler de hard diskin içinde gitti. Yani ben bu yüzden yetkililerden bir an önce hırsızın bulunmasını istiyorum. Çünkü düğün bir kere oluyor hayatlarında, başka bir alternatif yok, yeniden yapma şansı yok. O misafirleri tekrar o salona toplama şansı yok. O yüzden manevi olarak kaybımız çok büyük” dedi.

“Bu cesareti nereden alıyor ben bilmiyorum”

Hırsızlık anında etrafta arabaların, evlerin hatta insanların olmasına rağmen hırsızın rahat tavırlar sergilediğine değinen Ahmet Öz, hırsızın bu cesareti nereden bulduğunu anlayamadığını söyledi. Öz, “İşin ilginç tarafı yüz maskesi yok, yüzü kabak gibi belli. Elinde eldiven yok, çok rahat. Site içerisi zaten, binalar var, yoldan geçen araçlar var, hatta kamera da gözüküyor, çim sulayan belediye görevlisi var. Bu cesareti nereden alıyor ben bilmiyorum” şeklinde konuştu.