Galatasaray, Konya’ya geldi

Sarı-kırmızılı ekibi Konya Havaalanı’nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

2018 TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, yarın saat 20.45’te Akhisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan özel bir uçuşla mücadelenin oynanacağı Konya’ya geldi. Galatasaray kafilesini Konya Havaalanında coşkulu bir taraftarlar grubu karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra beraberindekilerle birlikte taraftarları selamlayarak otobüse bindi. Otobüs taraftarların tezahüratları arasında havaalanından ayrıldı.