Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 17:10

Galatasaray, Konya’ya geldi

Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa’da oynayacağı Akhisarspor maçı için Konya’ya geldi.

Galatasaray, Konya’ya geldi

04 Ağustos 2018 17:10

Sarı-kırmızılı ekibi Konya Havaalanı’nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.


2018 TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, yarın saat 20.45’te Akhisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan özel bir uçuşla mücadelenin oynanacağı Konya’ya geldi. Galatasaray kafilesini Konya Havaalanında coşkulu bir taraftarlar grubu karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra beraberindekilerle birlikte taraftarları selamlayarak otobüse bindi. Otobüs taraftarların tezahüratları arasında havaalanından ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç