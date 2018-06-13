Geçirdiği epilepsi krizi sonrası düşerek yaralandı

Olay, saat 11.30 sıralarında Hadim ilçesi Dolhanlar Mahallesi Söbüce Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram öncesi annesini ziyarete giden epilepsi hastası Mehmet Yılmaz (42) yaylaya çıkarken epilepsi krizi geçirdi. Mehmet Yılmaz, geçirdiği kriz sonucu düşerek kafasından yaralandı. Annesinin evine kadar yaralı halde gitmeyi başaran Mehmet Yılmaz, burada baygınlık geçirip bilincini kaybetti. Yaşanan olay üzerine epilepsi hastası Yılmaz, annesi ve komşularının yardımıyla 112 acil yardım merkezine götürüldü. Daha sonra Mehmet Yılmaz’ın için bölgeye bölgeye hava ambulansı çağrıldı. Sırt tahtasıyla metrelerce yayladan ambulansa kadar taşınan Mehmet Yılmaz, sonrasında ise Konya’ya sevk edildi. Konya’ya ulaştırılan Mehmet Yılmaz, 112 ambulansıyla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Mehmet Yılmaz’ın yapılan kontrollerden sonra sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.