Geleceğin itfaiyecileri mezuniyet sevinci yaşadı

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla lise ve iki yıllık yüksekokul düzeyinde açılan itfaiyecilik bölümleri ilk mezunlarını verdi. Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden 29, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden 36 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği öğrenciler meslek eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı birimlerinde aldı. Öğrencilere eğitimler İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzman personeli tarafından verildi. Böylece mesleki bilgi ve beceriye sahip itfaiyeciler yetiştirildi.

Sancak Mahallesinde bulunan Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, yaklaşık 14 yıldır teşkilat olarak eğitimli ve bilgili insanların yetiştirilmesi için emek verdiklerini belirtti. Lise ve yüksekokuldan sonra ileriki zamanlarda dört yıllık bir bölümün açılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden İşbitirici, verdikleri mezunlar için mutlu olduklarını ifade etti. Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren İşbitirici, bölümün açılmasında katkısı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da “2014 yılı itibariyle ilk defa Konya’da farklı alanlar açmak istedik. Açılan yeni bölümler için bize atölye ve teknik donanımlar lazımdı. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bize destek olarak bu bölümün açılmasını sağladı. Bu sene ilk mezunlarımızı veriyoruz. Bu işi bilerek mezun olan öğrencilerin hem lise hem de üniversite seviyesinde istihdam edilmesi temelden işi bilerek gelmesi açısından önemli. Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.