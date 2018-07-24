Geleceğin yazılımcıları Genç KOMEK’te yetişiyor

Verilen eğitimler sayesinde geleceğin yazılımcıları ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yakın geleceğin teknoloji ve yazılım üzerine kurulu olması dolayısıyla Genç KOMEK Yaz Okuluna katılan öğrencilere, robotik kodlama eğitimi verildiği belirtilerek, “Genç KOMEK’te bu yıl ilk kez verilmeye başlanan ihtisas eğitimleri kapsamında 4 farklı kurs merkezindeki robotik kodlama eğitimlerine 11-16 yaş arası yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. Öğrencilere teknolojiyi ve yazılımı sevdirerek gelecekte meslek edinmelerini sağlamayı amaçlayan kodlama eğitimi, 8 haftalık ders programı halinde veriliyor ve söz konusu derslerde mBlock programı kullanılarak Scratch alt tabanı ile kodlama temelleri öğretiliyor. 2 haftalık program ile öğrenciler artık kendi oyunlarını yapabilecek seviyeye gelebiliyor. Daha sonra yazılımın 2 boyutta kalmaması amacıyla mBot sayesinde çocuklar robotlara komut verebiliyor ve farklı sensörler kullanabiliyor. 6’ncı haftadan itibaren ise çocuklar artık kendi elektronik devrelerini tasarlayarak farklı sensörleri kullanıp kendi projelerini yapabilir seviyeye geliyor” denildi.