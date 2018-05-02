Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla açıldı.

Türkiye’deki en büyük meslek edindirme sergilerinden olan ve KOMEK ile Aile Sanat ve Eğitim merkezleri (ASEM) tarafından hazırlanan 14. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, “Selçuklu Saklı Değerler” temasıyla açıldı. Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’ndeki program, KOMEK İşaret Dili Kursu öğrencilerinin İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı.

"KOMEK en heyecan verici kurumlarımızdan birisi"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim, KOMEK’in 2004 yılından bugüne kadar 570 bin yakın kursiyere eğitim verdiğini, bunun da gurur verici bir eğitim faaliyeti olduğunu dile getirdi. KOMEK’in yurt dışında da şubeleri olduğuna değinen Büyükalim, bunun da ülkeler arası işbirliğine katkı sağladığını ifade etti. Büyükalim, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

"14 yılda iyi niyet ve samimiyetle hizmet etmeye çalıştık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 14 yıl hizmet veren 24 Haziran’da yapılacak seçimler için görevinden ayrılan Tahir Akyürek, 14 yıl boyunca Konya’ya ellerinden geldiği kadar iyi niyetle ve samimiyetle hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Akyürek, “Bizden sonra görevi devralacak kıymetli arkadaşımız ve kıymetli belediye başkanımız, Konya’daki bu hizmet yarışını, yatırım çalışmalarını çok daha farklı bir noktaya taşıyacak, bu bayrağı daha yükseklere inşallah taşımış olacak. Ben şimdiden yeni Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Konya’daki gelişim ve değişime sadece şuradan baksanız zaten anlaşılır” ifadelerini kullanarak Mevlana Kültür Merkezi ve çevresinde yapılan önemli yatırımları anlatan Tahir Akyürek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün benim için hem bir veda hem bir açılış hem de duygusal bir an. En çok mutlu olduğum, en çok duygulandığım programlar KOMEK ve ASEM programlarıdır. KOMEK markamızın kuruluşundan bugüne birlikte hizmet ettiğimiz kıymetli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’de nüfusa kıyasladığımızda en başarılı ve en kapsamlı bir marka olarak KOMEK temayüz etmiş oldu. 570 binden fazla Konyalı kardeşimiz buradan eğitim aldı. Hem bir sosyalleşme imkanı, hem komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi imkanları oldu hem de Türkiye’de ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı meslek edindirme kursları mezunları olarak on binlerce kardeşimize yeni iş aş imkânları açılmış oldu. Altın Dokunuşlar aslında bir kültürel festival gibi. İçeriğine baktığımızda panellerle, konuşmalarla, konserlerle, yarışmalarla dolu dolu bir program. 10 günlük bir süre içinde Konyalı hemşehrilerimize takdim edilmiş olacak. Konyalı hemşehrilerimize çağrı yapıyorum ve el emeği göz nuru çalışmaları gelsinler görsünler programlara katılsınlar hem de Konya Panorama Müzemizi, Mevlevihane ve Semahane’yi de ziyaret etsinler.”

"Şehrin sahipleri şehirde yaşayan herkestir"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, devraldıkları pek çok mirası gelecek nesillere taşımanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirterek, “Gerek şehrimizin yöneticileri gerekse de bu şehirde yaşayanlar, bu şehre sahip çıkmalı ve şehre hizmet etmeli. Şehrin sahipleri, şehirde yaşayan herkestir. Şehrin hukukuna saygı göstermek, imarından trafiğine kadar onun değerlerini yaşatmak hepimizin görevi. Kültürümüzü yozlaşmadan korumalıyız. Değerlerimizi geleceğe taşımak zorundayız. Bu bir emanettir” şeklinde konuştu.

"KOMEK yüz binlerce insanı meslek sahibi yapıyor"

Konya Valisi Yakup Canbolat da 10 bin yıllık geçmişi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya’nın tarım, sanayi ve ticaretin olduğu kadar; ilmin, irfanın hikmetin, sanatın ve Türk kültürünün de en önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Canbolat, “Kültürümüzün eşsiz değerlerinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan Büyükşehir Belediyemizin KOMEK çatısı altında 14 yıldır sürdürdüğü Meslek Edindirme Kursları, yüzbinlerce insanımızı meslek sahibi yaparak ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir görevi yerine getirmektedir. KOMEK, toplumumuzun ekonomik ve refah seviyesini arttırmak amacıyla her yaş ve eğitim düzeyindeki vatandaşlarımıza iş ve yaşam kazandırmayı kendine misyon edinmiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini geliştirmiştir” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesip birbirinden değerli el emeği göz nuru eserin yer aldığı 14. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’nin açılışını yaparak hep birlikte sergiyi gezdiler.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yalıhüyük Belediye Başkanı Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, KOMEK ve ASEM kursiyerleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’da açılışı gerçekleştirilen sergide birbirinden değerli eserlerin yanında; Uluslararası Kadın İstihdamı Çalıştayı da yapılacak. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni 12 Mayıs’a kadar; müzik ve şiir dinletileri, konserler, anlık yarışmalar, söyleşiler, paneller, uygulamalı gösteriler gibi çok sayıda sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapacak.