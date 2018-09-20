Geleneksel Konya yemekleri Meram'da yarıştı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Bacıyan-ı Meram Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından organize edilen “Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günleri” kapsamında düzenlenen ‘Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması” sonuçlandı.

Şölen havasında geçen yarışma programında Konya'nın geleneksel yemek kültürü yaşatıldı. ‘Bamya Çorbası, Patlican Orta yemeği ve Sacarası' başlıkları altında üç dalda gerçekleştirilen ödüllü yarışmaya katılan 33 yarışmacı, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. En az 8 kişilik yapılan yemekler ve tatlılar, 5 kişilik jürinin zorlu değerlendirmesinin ardından halka ikram edildi. Jüri üyeliklerini Nevin Halıcı, Nermin Işık, Şerife Cicik, Harun Reşit Dönmez ve Tahir Sakman'ın yaptığı organizasyonda yarışmacıların katılım belgeleri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından verildi.

“Çabamız; Konya'nın dillere destan yemek zenginliğini dünyaya tanıtmak için”

Konya'nın yemek kültürünü yaşatmak adına gerçekleştirilen yarışma hakkında bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya mutfağının dillere destan bir zenginliğinin bulunduğunu belirterek, şehrin mutfağının çok geniş bir yelpazede ve her damak zevkine hitap eden bir çeşitliliğe sahip olduğunu ifade etti. Yemek kültürünün her medeniyetin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Başkan Toru, “Gastronomi, medeniyetlerin ayrılmaz parçası ve binlerce yıllık tarihin ve kültürün bir yansıması. Bizim medeniyetimizin de ne denli köklü ve büyük olduğunun kanıtlarından biridir mutfağımızın zenginliği. İşte ‘Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması” bu zenginliği yaşatma adına organize ettiğimiz önemli bir organizasyon” diye konuştu.

“Yenilen-içilen şeyler, ruhumuzda ve ihlasımızda izler bırakır”

Gastronomi ve aşçılığın, Konya kültürünün en önemli parçası olan Mevlana ve Mevlevilik'in de en önemli saç ayağı olduğunu hatırlatan Toru, bu noktada en önemli isim olan Ateşbaz-ı Veli'yi adeta Konya'ya ve Meram'a yeniden hatırlattıklarını hatta yeniden kazandırdıklarını kaydetti. Bu noktada Ateşbaz Hazretlerini anma adına her yıl düzenlenen etkinliklerin bu yıl 27-28-29 Eylül tarihlerinde ‘Aşımız aşk ola!' sloganıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Toru, “Yemek ve sofra kültürü bizim için sıradan alelade işlerden değildir. Yemek bazen sanata dönüşür, bazen inanca. Bizim inancımızda insan, yediği ve içtiği şeylerden ibarettir. Çünkü, yenilen ve içilen şeyler ruhumuzda ve İhlasımız'da izler bırakır. Buna en çok dikkat çeken de Konya kültürünün iskeletini oluşturan Mevlana ve Mevlevilik olmuştur. İşte tüm bunların ışığında yemek ve sofra kültürüne sahip çıkmak bir damak ve zevk işi değil, özünde bir medeniyete sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Yarışmada, Bamya Çorbası kategorisinde Naime Atçeken, Patlıcan Orta Yemeği kategorisinde Fatma Bahar, Sacarası Tatlısı kategorisinde Esra Zekeyi dereceye girdi. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültür etkinliklerinde sahiplerine takdim edilecek.