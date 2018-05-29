Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, sanatseverlerle buluştu

“Eski çini onarımları”, “Halı, kilim, eski kumaş desenleri”, “Hat”, “Tezhip” ve “Kalem işi” ana sanat dallarından 140 eserin yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ndeki 5 ana sanat dalında oluşturulan 140 eserin sergide bir araya geldiğini ifade ederek, serginin 11 öğretim üyesi ve 60 öğrencinin katkısıyla hazırlandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak çalışma ve etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, “Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yılsonuna doğru ilerliyoruz. Bu süre içerisinde maşallah faaliyetlerimiz de sergilerimiz de büyük hızla devam ediyor. Daha geçen hafta bir sergimizi açtık, bu hafta var. Gelecek hafta yine mezuniyet sergimiz olacak. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki tüm öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Doç. Dr. H. Melek Hidayetoğlu, Doç. Dr. Meral Akan, Öğr. Gör. Kazım Küçükköroğlu, Öğr. Gör. Ersan Perçem, Öğr. Gör. Şennur Atalay Varol, Arş. Gör. Nurcan Sertyüz, Arş. Gör. Dr. Mine Erdem, Öğr. Gör. Betül Erikoğlu, Öğr. Gör. Veli Tuna, Arş. Gör. Ayşe Gürlevik Tunç ile 60 öğrenci tarafından hazırlanan sergi, 9 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Medaş Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran ve Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci, öğretim üyeleri, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.